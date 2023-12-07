بيان سعودي عاجل بعد تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة لهذه المادة من الميثاق الأممي بسبب غزة

قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بالإشادة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تقدير ودعم المملكة العربية السعودية البالغ لأخذ تلك الخطوة التي تم اتخاذها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

ومن جانبها فقد قالت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية في بيان لها اليوم الخميس، أن وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام بالأمم المتحدة قد قاما بالتشديد خلال اتصال تليفوني قد استقبله وزير الخارجية السعودي من ” جوتيريش ” على الأهمية البالغة والهامة في بذل كافة الجهود المتواصلة ليتم من خلالها الوصول إلى وقف ضروري وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومن جانبه فقد قام جوتيريش يوم أمس الأربعاء، بدعوة مجلس الأمن إلى ضرورة التعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهدد السلام والأمن الدوليين.

وقد قال في خطاب لمجلس الأمن إن على المجلس “الضغط المستمر لتجنب وقوع كارثة إنسانية” في قطاع غزة، وأنه يجب أن يتم توحيد الجهود المبذولة في الدعوة إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، وقد أشار إلى مادة في القانون الدولي من النادر أن يتم استخدامها في ميثاق الأمم المتحدة.

كما أضاف جوتيريش “نحن جميعا نواجه خطرا شديدا بانهيار النظام الإنساني” في غزة، وما له من “تداعيات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة بأكملها”.

وقد صرح موقع أخبار الأمم المتحدة قائلا، إنه “نظرا للحجم الكبير في الخسائر سواء الخسائر المادية أو الخسائر في الأرواح في قطاع غزة وإسرائيل والذي قد وقع في غضون فترة قصيرة، فقد أرسل جوتيريش خطابا إلى رئيس مجلس الأمن اليوم أن يقوم فيه وللمرة الأولى بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وتنص المادة 99 من الميثاق على أن للأمين العام للأمم المتحدة “يجب عليه أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تشكل خطرا أو تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.

من هو أنطونيو جوتيريش

أنطونيو جوتيريش ولد في الثلاثين من شهر أبريل سنة 1949 هو سياسي برتغالي يحتل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ الأول من شهر يناير سنة 2017، وقد شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من سنة 1995 إلى سنة 2002، كما شغل منصب رئيس الأممية الاشتراكية من سنة 1999 إلى سنة 2005، جوتيريش من مواليد مدينة لشبونة بالبرتغال، وهو خريج معهد ”Instituto Superior Técnico“ وقد حصل على شهادة جامعية في هندسة الفيزياء.

وقد انضم جوتيريش إلى الحزب الاشتراكي البرتغالي في سنة 1974، كما شغل منصب وزير الخارجية من سنة 1995 إلى سنة 2002، تم انتخابه كرئيس للوزراء في سنة 1995 وأعيد انتخابه في سنة 1999، وفي سنة 2016، تم انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة.