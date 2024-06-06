أخبار السعودية

بيان حاسم من الخارجية السعودية يستنكر ويدين اقتحام المسجد الأقصى من أعضاء الكنيست والمستوطنين الإسرائيليين

سيد عطيه

أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أدانت فيه واستنكرت ما قام به المتطرفين من المستوطنين وأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يعد استفزازاً كبيراً للمسلمين في شتى أنحاء العالم.

الخارجية السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى

الخارجية السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى

الخارجية السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى

وأشارت خارجية المملكة إلى أن قيام متطرفي الإحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يعد أمراً استفزازياً لكافة مسلمي العالم.

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وأكدت المملكة العربية السعودية في بيان خارجيتها على أن الإعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى هي مخالفة واضحة وصريحة للقرارات الدولية، وانتهاك واضح للوضع التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، ويعرقل عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.


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عن الكاتب:
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سيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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