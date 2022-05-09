أجلوا سفركم.. بيان تحذيري هام من السفارة السعودية في سريلانكا لجميع المواطنين

وجهت السفارة السعودية في سريلانكا تحذير هام لجميع المواطنين التابعين للمملكة العربية السعودية الراغبين بالسفر إلى سريلانكا بضرورة تأجيل السفر خلال الوقت الراهن، كما ناشدت جميع المقيمين والمتواجدين خلال هذه المرحلة في سريلانكا بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر مع الابتعاد عن أماكن المظاهرات والتجمعات.

السفارة السعودية في سريلانكا تُحذر الجميع

وأكدت السفارة من خلال بيان هام لها منذ قليل على جميع المواطنين السعوديين المقيمين في سريلانكا، على ضرورة الابتعاد عن مناطق المظاهرات، ولا سيما بعد إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في العاصمة كولومبو، وذلك من أجل المحافظة على سلامة جميع مواطني المملكة.

اتباع تعليمات السلطات المحلية

ودعت سفارة المملكة إلى ضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية في سريلانكا، وذلك من أجل المحافظة عليهم وعدم تعرض المواطنين السعوديين للخطر خلال هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد.

نظراً للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في سريلانكا ، واعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في العاصمة كولومبو ، تهيب السفارة المواطنين الراغبين بالسفر الى سريلانكا تأجيل سفرهم في الوقت الراهن وعلى المقيمين والمتواجدين في ارجاء سريلانكا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات — السفارة في سريلانكا (@KSAembassylk) May 9, 2022

وناشدت السفارة السعودية جميع السعوديين المقيمين في سريلانكا الاتصال على هاتف شؤون السعوديين في حالات الطوارئ، وذلك من أجل تقديم العون لهم بشكل سريع دون أي تردد، حيث يمكنك الاتصال على رقم الحالات الطارئة 0094722229966، وهاتف السفارة التالي” 0094112682087″.

استقالة رئيس وزراء سريلانكا

والجير بالذكر أن رئيس الوزراء في سريلانكا “ماهيندا راجاباكسا” قد قدم استقالته نتيجة اشتباكات عنيفة بين مؤيديه وعدد من المتظاهرين اليوم الاثنين أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة وفق ما ذكره “روهان ويليويتا”.

حكومة جديدة

وأشار “ويليويتا” أن ماهيندا الذي يبلغ من العمر 76 عاماً قد أرسل خطاب استقالته إلى شقيقة الأصغر الرئيس، حيث يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة خلال الفترة القادمة، كما أعلنت الشرطة في سريلانكا حظر التجوال لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، وذلك بعد حدوث اشتباكات بين عناصر مؤيدة للحكومة وأخرى معارضة.