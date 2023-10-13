بيان “الخارجية السعودية”.. نطالب بإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية

أصدرت الخارجية السعودية منذ قليل بيانا بخصوص الأحداث في قطاع غزة حيث يشهد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها السابع بعد هجمات المقاومة يوم السبت الماضي، وأكدت الخارجية السعودية في بيانها أنها ترفض تمام دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ردا على إلقاء منشورات على سكان القطاع تطالبهم بالنزوح من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، كما أدانت المملكة العربية السعودية استهداف المدنيين العزل داخل القطاع.

وزارة الخارجية السعودية

تشهد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تطورات كبيرة حيث ارتفع عدد شهداء القطاع حتى الآن ما يقارب 1800 بينهم 60 % من النساء والأطفال بالإضافة إلى تخريب ما يقارب 20 % من البيوت في القطاع وفق الإحصاءات من داخل قطاع غزة، كما ردت الأمم المتحدة استخدام أسلحة ممنوعة في الحرب على القطاع، وجاءت أبرز النقاط في بيان المملكة كالتالي:

ترفض المملكة أي تهجير للشعب الفلسطيني في القطاع.

طالبت المملكة بوقف التصعيد العسكري ضد المدنيين ومنع الكوارث الإنسانية.

ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية والدوائية اللازمة للعيش الكريم.

أكدت على أن حرمان سكان غزة من تلك المتطلبات سيفاقم الأزمة والمعاناة بالمنطقة.

طالبت المملكة برفع الحصار عن سكان القطاع وإجلاء المصابين.

الدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس.

كانت المملكة العربية قد بدأت منذ عدة أيام مفاوضات مع أمريكا وإسرائيل من أجل تقريب وجهات النظر ومحاولة لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع إرسال سفير سعودي إلى القدس لأول مرة كسفير سعودي لدى فلسطين، ولكن مع اشتعال الحرب أوقفت المملكة التفاهم بين البلدين وأبلغت بعدها بعدم نيتها في إتمام اتفاقيات التطبيع.