بوابة موهبة تسجيل الدخول وطريقة التسجيل في المشروع الوطني للإبداع وقريبا التعرف على الموهوبين







تستقبل بوابة موهبة تسجيل الدخول راغبي التسجيل في المشروع الوطني لاكتشاف الموهوبين، وفق خطوات التقديم والتي تتضمن فتح حساب موهبة، ثم التسجيل في مقياس موهبة وإبداع على موقع قياس، وخوض اختبار قياس في وقته المحدد، واستكمال إجراءات الترشيح، وذلك من اجل العبور للمشاركة في برامج موهبة 2019 الإثرائية ووزارة التعليم وغيرها من البرامج والمبادرات المتنوعة، ويجب الإطلاع على شروط التسجيل، وشرائح الطلاب والطالبات المتاح لهم المشاركة في البرنامج لاكتشاف الموهوبين والموهوبات من جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.







بوابة موهبة وع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019-2020، بدأت بمجموعة من المسابقة منها تسجيل مسابقة موهوب في الرياضيات والعلوم، والتسجيل في الإليمبياد العلمي للإبداع الوطني، وجميعهم من الفاعليات المفتوح عليهم التسجيل خلال الفترة الحالية

طريقة التسجيل في المشروع الوطني لاكتشاف الموهوبين تستوجب أولاً فتح حساب مستخدم جديد على بوابة موهبة تسجيل الدخول لمن ليس له حساب مسجل من قبل، ثم الإطلاع من خلال بوابة المشروع الوطني على كافة إجراءات وسياسات الترشيح، واتباع التعليمية الخاصة بتلك الألية، ثم الانتقال للخطوة الثالثة المتعلقة بالتسجيل في اختبار قياس موهبة 2019، والمطلق علية اسم “مقياس موهبة إبداع 1440″، ووفق مواعيد تسجيل قياس يتم فتح ملف مشترك والحصول على بيانات تسجيل الدخول، وتحديد مكان أو مقر الاختبار.







رابط بوابة موهبة تسجيل الدخول 2019

الاشتراك في بوابة موهبة تسجيل الدخول، سيتاح للمستخدم التعرف على التفاصيل الكاملة حول المشروع الوطني وبرنامج التميز، ومواعد التسجيل والأوقات الخاصة بذلك والشروط الواجب مرعاتها، وفيما يتعلق بشرائح الطلاب المسموح لهم التسجيل في موهبة، فالتقديم متاح لطلاب وطالبات الصف الثالث والرابع والسادس الابتدائي، وكذلك طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط ، وتم توضيح شريحة عمر الطلاب المسموح لهم التسجيل من كل مرحلة دراسية، ويقبل طلاب المدارس الحكومة والأهلية والعالمية، أيضاً طلاب المعاهد العلمية لجامعة الإمام.







الصورة المرفقة بعالية توضح الفرص المتاحة للطالب أو الطالبة حال اجتياز اختبار قياس موهبة، كما تلخص بعض البيانات والتي منها الفئات المستهدفة بالتسجيل، ورقم موهبة المجاني للتواصل والاستفسار خاصة من الآباء والأمهات أو من لهم حق التسجيل في موقع موهبة الإلكتروني، من خلال بوابة التسجيل في موقع موهبة 2019 ، وسنوفر لكم شرح حول كيفية التسجيل في مقياس موهبة وموعد بداية فتح حساب للموهوبين على موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.





