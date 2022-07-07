بوابة المؤسسة العامة للتقاعد تعلن موعد صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري لهذا الشهر

صرحت المؤسسة العامة للتقاعد عن متى ينزل راتب التقاعد التأمينات لشهر ذو الحجة، حيث تُعد المؤسسة العامة للتقاعد من أهم المؤسسات التي تهتم بشؤون المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، ويمكنك التعرف على طريقة الحصول على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم طريقة التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد، وطريقة الاستعلام عن الرواتب بالسجل المدني، وأخيرا موعد صرف الرواتب للشهر الجديد.

طريقة التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد

لك تتمكن من التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد والحصول على المعاش الشهري، عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا عليك الدخول إلى بوابة المؤسسة العامة للتقاعد .

ثم قم بالضغط على تسجيل الأفراد.

وبعد الدخول إلى صفحة التسجيل الجديدة قم بالضغط على تسجيل مستخدم جديد.

وسوف تظهر لك بعض الأيقونات الفارغة التي عليك أن تملأها بالبيانات الخاصة بك بشكل صحيح.، وهذه البيانات مثل رقم الهوية الخاص بك، رقم الجوال، تاريخ الميلاد ورمز التحقق.

ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام، وأخيرا اضغط على تسجيل.

وبعد هذه الخطوات قم بالضغط على تسجيل دخول وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لكي تتمكن من الدخول على حسابك.

الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني

لكي تتمكن من التعرف على تفاصيل المعاش الخاص بك الصادر من المؤسسة العامة للتقاعد، عليك الدخول إلى موقع تسوية المستحقات التقاعدية ومتابعة الخطوات مع الموقع، أو من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة المتوفر في الفقرة السابقة، ثم قم بالدخول إلى الخدمات التي توفرها المؤسسة واختر منها التعرف على تفاصيل المعاش، وبناءً عليه يمكنك التعرف على تفاصيل الراتب الخاص بك.

متى ينزل راتب التقاعد التامينات

ورجوعاُ موعد نزول رواتب التقاعد لهذا الشهر، فمن المقرر أن يتم صرف رواتب التقاعد سواء المدني أو العسكري يوم الاثنين 26-12-1443هـ الموافق 25 يوليو 2022، ويمكن التعرف على طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن، ومن هذا الموعد سوف يتم إيداع الرواتب في حسابات جميع المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد.

وإذا واجهتك أي مشكلة أثناء صرف الرواتب قم بالتواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد من خلال الرقم التالي: 8001248889.