تستقبل بوابة القبول الإلكتروني الموحد في الرياض طلبات التقديم على الكليات الحكومية وكليات التقنية للطلاب خلال فترة تقديم الالتحاق بالجامعات وكليات منطقة الرياض، وفق الشروط التي تعلن بشكل عام، وذلك من خلال رابط بوابة القبول الموحد rbu-admit.edu.sa. وخلال فترة التسجيل المسموحة للطلاب أو الطالبات والمشار إليها تحت تبويب الجدول الزمني للقبول الموحد بمنطقة الرياض للعام الدراسي المقبل 1440-1441.

مواعيد تسجيل الطلاب من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد في الرياض للطلاب بدء بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية، وانتهت بالفعل فترة تقديم الطلاب وتقديم الطالبات على بوابة القبول الموحد الإلكترونية، وتم إعلام أسماء المرشحين والمرشحات النهائية للقبول الجامعي 1440-1441 وتم الإشارة لموعد المطابقة النهائية للبيانات من الطلاب والطالبات المقبولين بالكليات، وذلك يوم 12-11-1440 في تمام الثانية عشر ظهرا، وسيستبعد من لم يقوم بتأكيد قبوله.

رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد بالرياض

خصص رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد بالرياض توضيحات حول ألية القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية وكليات التقنية، مع توضيح كيفية التقديم، وعملية التسجيل مبسطة، حيث يتم إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، ودرجة اختبار القدرات وعام الحصول على شهادة الثانوية العامة، واستكمال باقي البيانات وفق عملية التسجيل للكلية التي يرغب الالتحاق بها.

موقع التقديم على الكليات الح كومية وكليات التقنية في الرياض

التقديم على كليات التقنية والكليات الحكومية في منطقة الرياض يكون عبر الرابطين المرفقين أدناة، عبر رابط بوابة القبول الموحد للطلاب، وللتعرف على رابط تقديم الجامعات للنساء بوابة القبول الموحد للطالبات، الروابط المرفقة أعلاه توضح باقي إجراءات القبول والتسجيل ومواعيد إتمامها للمرشحين أو المرشحات للالتحاق بالكليات الحكومية وكليات التقنية من خلال رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد .

أكدت بوابة القبول الموحد أن مواعيد المطابقة للمرشحين والمرشحات للقبول الجامعي بشكل نهائي، سيكون يوم الإثنين المقبل 12 ذو القعدة وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وللتعرف على أسماء المرشحين والمرشحات للقبول الجامعي بعد الفرز النهائي، من الروابط المرفقة بعالية.