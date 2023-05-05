بوابات إلكترونية سعودية: جسر الملك فهد يقدم خدمات الدفع الإلكترونية من خلال تطبيق “جسر”

قامت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بالبدء في تقديم خدمات الدفع الإلكترونية التي تقدمها من خلال تطبيق “جسر” وذلك لتوفير حلول رقمية من خلال بوابات إلكترونية تلقائية التشغيل ومتكاملة أيضاً، وتمنح المسافرين القدرة على دفع الرسوم المطلوبة و عبور بوابات الرسوم في كلا الجانبين بكل سهولة ويسر وسلاسة وبدون الإحتياج إلى التوقف للدفع النقدي.

ويأتي في أول هذه الخدمات التقنية الجديدة للتعرف على السيارات عبر رقم اللوحة والمعروفة باسم (برق) والتي يتم التعرف من خلالها وبشكل تلقائي على لوحة السيارة والسماح بمرورها دون الحاجة للتدخل البشري، ويتم تفعيل هذه الميزة من خلال تطبيق “جسر” ويمكن الدفع من خلال المحفظة الرقمية مما يساعد في سرعة العبور وسلاسة الإجراءات وذلك للتيسير على جميع المسافرين.

خدمات عبور جسر الملك فهد

من ناحية أخرى فقد شملت الخدمات المميزة للدفع الإلكتروني خدمة معرفة الهوية بموجات الراديو والتي تعرف باسم (تسهيل) وذلك بواسطة عدد من شرائح تعريف التردد اللاسلكي، حيث يتم وضع تلك الشريحة على الزجاج الأمامي للسيارة وعند الوصول للبوابة يتم تحديد السيارة بشكل تلقائي وبعد ذلك يتم السماح للسيارة بعبور الجسر، و يتيح التطبيق أيضاً خدمة الدفع عن طريق استخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code (الرمز السريع) والذي يتم شحنه من خلال المحفظة الرقمية للمسافر المتكرر، بالإضافة إلى خدمة (يُسر) التي تسمع بالعبور لمرة واحدة من خلال تعبئة المحفظة الإلكترونية وذلك عن طريق استخدام الصفحة الرئيسة للتطبيق كزائر ودون الحاجة إلى تسجيل بياناتك الخاصة في التطبيق.