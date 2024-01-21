بن فرحان: التوتر في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة

أطلق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، التحذيرات اللازمة من خروج التوتر الحادث في البحر الأحمر عن السيطرة، وتصعيد الصراع في المنطقة، مبينا أن المملكة السعودية في قلق كبير مما يحدث من صراع.

وكان وزير الخارجية قد وضع شرط الدولة الفلسطينية المستقلة حتى تعترف السعودية بإسرائيل- مصدر الصورة CNN

وأضاف بن فرحان أثناء مقابلة مع فريد زكريا، مقدم برنامج «جي.بي.إس» على محطة «سي. إن. إن»، والتي تبث الأحد “إننا نمر بوقت صعب للغاية وخطير في المنطقة، والمملكة تريد التهدئة، نحن نؤمن بحرية الملاحة، وهذا يجب حمايته ولكن أيضا نحن بحاجة إلى الاستقرار في المنطقة”.

وزير الخارجية السعودي الأمير #فيصل_بن_فرحان لشبكة سي إن إن: نؤمن كثيرًا بحرية الملاحة، وهذا شيء يحتاج إلى الحماية، لكننا بحاجة أيضًا إلى حماية أمن المنطقة واستقرارها، لذلك نحن نركز بشدة على وقف تصعيد الوضع قدر الإمكان pic.twitter.com/db5r3rGciM — The Saudi Post (@TheSaudi_post) January 21, 2024

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية السعودي قد أكد في لقاء مع قناة NBC الأمريكية، أن ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية بكل المقاييس، وأن الطريقة الوحيد لمعالجة الأمر تكون في معالجة الوضع الفلسطيني بالكامل، والحديث عن دولة فلسطينية مستقلة.