أخبار السعودية

بن فرحان: التوتر في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة

أحمد مراد

أطلق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، التحذيرات اللازمة من خروج التوتر الحادث في البحر الأحمر عن السيطرة، وتصعيد الصراع في المنطقة، مبينا أن المملكة السعودية في قلق كبير مما يحدث من صراع.

بن فرحان في لقاء مع cnn

وكان وزير الخارجية قد وضع شرط الدولة الفلسطينية المستقلة حتى تعترف السعودية بإسرائيل- مصدر الصورة CNN

وأضاف بن فرحان أثناء مقابلة مع فريد زكريا، مقدم برنامج «جي.بي.إس» على محطة «سي. إن. إن»، والتي تبث الأحد “إننا نمر بوقت صعب للغاية وخطير في المنطقة، والمملكة تريد التهدئة، نحن نؤمن بحرية الملاحة، وهذا يجب حمايته ولكن أيضا نحن بحاجة إلى الاستقرار في المنطقة”.

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية السعودي قد أكد في لقاء مع قناة NBC الأمريكية، أن ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية بكل المقاييس، وأن الطريقة الوحيد لمعالجة الأمر تكون في معالجة الوضع الفلسطيني بالكامل، والحديث عن دولة فلسطينية مستقلة.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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