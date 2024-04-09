أخبار السعودية

بن سلمان يتلقى التهنئة من سلطان عُمان بمناسبة عيد الفطر المبارك

أحمد علي

شهدت الساعات القليلة إعلان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن أن غدًا الأربعاء الموافق العاشر من أبريل الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك في بلاد الحرمين الشريفين.

ويعيش الشعب السعودي حالة من السعادة الممزوجة بالتفاؤل بعد إعلان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بأن غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة وأنهم يرغبون في عيش أجواء مفرحة وسعيدة.

في هذا السياق، تلقى ولى العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، يهنئه خلاله باقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

وبادل ولي العهد السعودي السلطان العماني التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

في السياق ذاته، تلقى ولى العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، يهنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى بن سلمان للرئيس التركي وشعبه أن ينعموا بالرخاء والأزدهار والرقي خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الثنائي ولي العهد السعودي والرئيس التركي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وفرص تطويره في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.