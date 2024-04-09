بن سلمان يتلقى التهنئة من سلطان عُمان بمناسبة عيد الفطر المبارك

شهدت الساعات القليلة إعلان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن أن غدًا الأربعاء الموافق العاشر من أبريل الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك في بلاد الحرمين الشريفين.

ويعيش الشعب السعودي حالة من السعادة الممزوجة بالتفاؤل بعد إعلان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بأن غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة وأنهم يرغبون في عيش أجواء مفرحة وسعيدة.

في هذا السياق، تلقى ولى العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، يهنئه خلاله باقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

عاجل.. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان #عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن… pic.twitter.com/N0Z9VHvgAa — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 8, 2024

وبادل ولي العهد السعودي السلطان العماني التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

في السياق ذاته، تلقى ولى العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، يهنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى بن سلمان للرئيس التركي وشعبه أن ينعموا بالرخاء والأزدهار والرقي خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الثنائي ولي العهد السعودي والرئيس التركي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وفرص تطويره في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.