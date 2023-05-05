بنك ساب يتخذ قرار هام بشأن أرباح النصف الثاني من 2022

أعلن البنك السعودي البريطاني الأول المعروف باسم ساب موافقة مجلس الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,521 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بواقع 0.74 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 7.4% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

وبحسب البيان الصادر عن البنك السعودي البريطاني،فإن توزيع الأرباح يبدأ يوم الخميس الموافق 18 مايو من العام الجاري.

وإتخذت الجمعية العامة على شراء البنك السعودي البريطاني لأسهمه وبحد أقصى 1,000,000 سهما بغية تخصيصها لموظفي البنك بحسب برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية شراء الأسهم من موارد البنك الذاتية، وأن يتم تفويض مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.