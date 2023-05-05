أخبار السعودية

بنك ساب يتخذ قرار هام بشأن أرباح النصف الثاني من 2022

آياتي خيري

أعلن البنك السعودي البريطاني الأول المعروف باسم ساب موافقة مجلس الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,521 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بواقع 0.74 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 7.4% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

بنك ساب

وبحسب البيان الصادر عن البنك السعودي البريطاني،فإن توزيع الأرباح يبدأ يوم الخميس الموافق 18 مايو من العام الجاري.

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وإتخذت الجمعية العامة على شراء البنك السعودي البريطاني لأسهمه وبحد أقصى 1,000,000 سهما بغية تخصيصها لموظفي البنك بحسب برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية شراء الأسهم من موارد البنك الذاتية، وأن يتم تفويض مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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