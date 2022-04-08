أعلن بنك الراجحي عن وقف خدمة فتح الحسابات المصرفية بشكل إلكتروني”أونلاين” وذلك بعد قرارات البنك المركزي السعودي حيث إنه قام بإصدار عدد من التعليمات إلى جميع البنوك العامة في المملكة العربية السعودية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها من أجل حماية العملاء من حالات الاحتيال المالي وأكد على التحديثات الخاصة بشأن فتح حسابات من خلال الخدمة الإلكترونية وتحويل الأموال ولذلك لا يسمح بفتح حساب بنكي من بنك الراجحي بطريقة إلكترونية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بنك الراجحي يعلن عن وقف فتح حسابات إلكترونية جديدة بداية من 10 أبريل 2022.

وقف فتح حسابات مصرفية من بنك الراجحي من خلال الخدمة البنكية الإلكترونية

وجه بنك الراجحي رسالة إلى العملاء من خلال منصة التواصل الاجتماعي تويتر مشيراً إلى أنه سوف يتم تطبيق قرارات البنك المركزي السعودي مما يؤدي إلى حدوث بعض التغيرات والتحديثات الأمنية على التعاملات البنكية في بنك الراجحي، وذكر مصرف الراجحي عبر حسابه الرسمي على تويتر:

“عملائنا الأعزاء، للحفاظ على بياناتكم وخصوصيتها، نفيدكم بوجود بعض التحديثات الأمنية الطارئة المتعلقة ببعض الخدمات”.

وأوضح بنك الراجحي أن قرارات البنك المركزي السعودي جاءت كالتالي:

يتم ايقاف فتح حسابات مصرفية من خلال الخدمة البنكية الإلكترونية بداية من 10 أبريل حتى إشعار آخر.

التحويل اليومي الذي يتم من خلال الخدمات الإلكترونية لا يزيد عن 60 ألف ريال سعوديي.

يجب أن لا تزيد مدة الحوالات بين البنوك عن ساعتين في البنك المحول.

الحوالات الدولية تبقى في مصرف المحول لمدة 24 ساعة.

منع تفعيل الخدمات البنكية لأي حساب جديد تم فتحه عن بعد.

يجب على العميل استكمال إجراءات فتح الحساب وتفعيل الخدمة من خلال فرع البنك أو الأجهزة الذاتية الخاصة بنظام البصمة.

القيام بتفعيل العميل على التحويلات المالية بهدف الحفاظ على المحافظ الإلكترونية.

يقوم العميل بإدخال الرقم السرى “الباسورد” بشكل يدوي.

يجب أن يوقف خاصية التعبئة المباشرة.

طالب البنك المركزي السعودي من البنوك التوقف عن السماح للعملاء غير السعوديين بإضافة مستفيدين عبر الإنترنت والقيام بذلك شخصيًا بالإضافة إلى تطبيق أكثر من معيار للتحقق من الهوية عند طلب إنشاء خدمات إلكترونية وتغيير كلمات المرور وإصدار البطاقات وتفعيلها وتأكيد الطلب من خلال قناة أخرى مثل الاتصال الهاتفي وإدخال كلمة المرور مرة واحدة فقط بشكل يدوي.

تفاصيل تطبيق القرارت الجديدة من بنك الراجحي

أوضح بنك الراجحي أن قرارات البنك المركزي السعودي جاءت بسبب انشار عمليات النصب والاحتيال في الفترة الأخيرة حيث أن تم انتحال صفة منصات تبيع سلعًا أو تقدم خدمات ، بأسماء جهات رسمية ، للحصول على بيانات من الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية وأشار إلى أنه بسبب الخدمات المالية الإلكترونية زاد الاحتيال وتحقيق الكسب غير المشروع بأشكال مختلفة ومنها:

سرقة الهوية الوطنية.

التوظيف الوهمي .

الاحتيال الداخلي.

منصات الويب الوهمية.

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه في الفترة الأخيرة تم فتح أكثر من 4.8 مليون حساب عن بعد دون التحقق من أن رقم هوية العميل يطابق رقم معرف المستخدم على الهاتف المحمول. هذا يمثل 55٪ من جميع الحسابات المفتوحة عن بعد، بالإضافة إلى عدم وجود إجراء للتحقق من تطابق رقم الحساب المصرفي الدولي مع اسم المستفيد.