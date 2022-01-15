بنك التنمية: يوفر قرض شخصي بدون فوائد ولا رسوم بقسط بسيط يسدد بعد شهر من حصولك على المال

قرض شخصي بدون فوائد ولا رسوم إحدى التمويلات الاجتماعية التي يوفرها بنك التنمية للمواطنين والمواطنات السعوديين الجنسية، فيما يسأل العديد من الأشخاص عن متى اسدد اول قسط من قرض الاسرة؟ وما هي شروط تمويل الأسرة الجديدة 1443هـ، وفي هذا الصدد يقدم البنك كافة المعلومات بشفافية تامة وذلك وفق اللائحة التنفيذية لمنتجات الأفراد الخاصة بالتمويل الاجتماعي (تمويل الأسرة – الزواج – الترميم – أهل – كنف) والتي تتضمن مجموعة من المواد في صورة بنود اشتراطية تشمل الأهلية للحصول على المال، وكيفية السداد والحد الأدنى والأعلى للقسط الشهري الذي يكون مدعوماً هو أيضاً من مسيرة تخفيف العبء على المواطنين والمواطنات والعوائل محدودي الدخل.

شروط تمويل الأسرة الجديدة 1443

في إطار التطورات الجارية بالمملكة التي تضم كافة المجالات تدريجياً فيما أصبح بنك التسليف من أكبر وأفضل البنوك الداعمة للفئات الأشد احتياجاً وتقديم المساعدات لهم وتحقيق هدف تحسين الحالة المعيشية والظروف المالية في صورة القروض المقدمة من خلاله، وهذا تم تصنيفهم على مجموعة من المنتجات الاجتماعية لكي تتمكن من اختيار التمويل الذي تريده ويناسبك من حيث الظروف المالية والاجتماعية، فيما حدد البنك شروطاً عامة لتمويل الأسرة الجديدة بعدما رفع سقف الحد المانع للفرد والأسرة وذلك ببعض المعايير والضوابط التي تتمثل في النقاط التالية:-

لا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 70 عام.

يشترط كفيل أو ضامن من أقرباء سعوديين لا يزيد عمره عن 55 سنة.

ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة 12.500 ريال على أن يتم تقسيم هذا المبلغ على عدد الأفراد (الزوجة والأولاد) فيكون نصيب الفرد منهم 3000 ريال كحد أقصى.

في حالة إن كانت الزوجة تعمل فيتم احتساب الراتب ضمن الحد المانع لدخل الأسرة ككل.

يجب تقديم المستندات التي تفيد بمقدرتك على سداد الأقساط دون تعثر.

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متى اسدد اول قسط من قرض الاسرة؟

تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية من سداد تمويل الأسرة 60 ألف ريال حسب العمر للعميل بالأقساط على النحو التالي:-

م مبلغ التمويل القسط الشهري 1 18 ألف ريال يكون القسط 300 ريال شهرياً 2 24.000 ربال القسط الشهري 400 ريال 3 30.000 ريال 500 ريال 4 36.000 ريال 600 ريال 5 42.000 ريال 700 ريال 6 48.000 ريال 800 ريال 7 54.000 ريال 900 ربال 8 60.000 ريال القسط الشهري 1000 ريال

كما هو موضح بالجدول أعلى عندما يكون مبلغ التمويل يكون في المقابل القسط الشهري المحدد، على أن يتم سداد أول قسط في تمويل الأسرة بعد مرور (30 يوماً ) من تاريخ صرف القرض، وتتمثل فترة السداد في 5 سنوات أي 60 شهراً، تسدد الأقساط عن طريق نظام تسديد القروض وفق ما يحدده البنك.

في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال عبر رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني 199099