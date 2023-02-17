بنك التنمية الاجتماعية يُعلن إتاحة التقديم على منتج تمويل الأسرة من جديد

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إمكانية التقديم على منتج تمويل الأسرة بعد توقف المنتج لعدة أشهر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تمويل مستفيدي برنامج زود الأجيال، ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية أتاح إمكانية التقديم على منتج تمويل الأسرة بتمويل يصل إلى 100 ألف ريال، ويستهدف المنتج الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط الحصول على منتج تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية واحد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية حيث أنه يقوم بتقديم العديد من برامج الدعم والتمويل إلى المواطنين وذلك بهدف مساعدتهم في توفير احتياجاتهم وتحسين مستوى المعيشة لديهم، ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية سابقًا كان يسمى البنك السعودي للتسليف والادخار، وحصل في عام 2023 على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج السعودي، ويتميز منتج تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بالتالي:

يتميز المنتج بسقف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقاً).

مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

طريقة السداد بشكل شهري وبدون رسوم إدارية.

يتميز المنتج بالإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

شروط الحصول علي تمويل الأسرة من بنك التسليف 1444

حدد بنك التنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب توافرها للتمويل وهي: