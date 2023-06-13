بنك التنمية الإجتماعية بنجران ينظم “ملتقى القطاع غير الربحي”

أقام فرع بنك التنمية الاجتماعية تحت رعاية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران “ملتقى القطاع غير الربحي”، بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور ملفي العتيبي، وذلك في الغرفة التجارية.

ويستهدف الملتقى دعم كفاءة وفعالية أعمال المؤسسات العاملة في القطاع لخدمة مستفيديها.

وأشاد العتيبي بالدعم غير المحدود الذي توليه قيادة المملكة للقطاع غير الربحي بإعتباره شريكًا مهمًا في التنمية الشاملة والمتوازنة، مؤكدًا على حرص أمير منطقة نجران ونائبه على دعم برامج القطاع غير الربحي بالمنطقة، مثمنًا البرامج التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للقطاع الغير الربحي.

وقال المدير العام لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محفوظ عسيري، أن الملتقى إستعرض التعريف بمنتجات وخدمات البنك التمويلية الموجهة للقطاع غير الربحي، وتتضمن تمويل “المنافسات الحكومية للجمعيات”، لتشجيع القطاع غير الربحي والحصول على منافسات حكومية تساعد في زيادة إيراداتها.

وفي نفس السياق، يعطي البنك منتجات تمويلية لتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الاستدامة المالية، من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة وضوابط محددة؛ لتتمكن من توفير دخل ثابت يمكّنها من تنويع مصادر الدخل واستدامتها.

وأكد عسيري أن البنك يسعى إلى تحقيق التنمية المجتمعية من خلال تمويل ودعم الأسر المنتجة، خاصة وأن تنمية وتمكين هذه الشريحة من المجتمع يعد أحد أهداف البنك المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني، لرفع مساهمة الأسر المنتجة في الناتج المحلي.