يبحث الكثيرون عن شروط “بنك التسليف” ، التي تم وضعها من قبل “بنك التنمية الاجتماعية” ، او ما يعرف يأسم ” بنك التسليف والادخار” ، الذي يقدم مجموعة من القروض لتقديم الدعم المالي لاصحاب الدخل المنخفض، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، ومن بين القروض المقدمه قرض الزواج، وقرض الترميم، وقرض الترميم، وتمويل الأسرة، وغيرها من الخدمات التي يقوم بتقديمها البنك، وسنتعرف من خلال هذا الموضوع عن الشروط اللازمة للحصول على القرض، والمستندات المطلوبة للتقديم .

بنك التسليف

للحصول على القروض التي يقدمها “بنك التسليف” ، يجب على العميل التسجيل أولا فى موقع “بنك التنمية الاجتماعية” ، وبعد تفعيل الحساب يمكم الحصول على موعد ويتم ذلك بعد طباعة نسختين من النموذج الخاص عبر حسابه بالموقع، والعمل على ارفاقه مع المستندات المطلوبة من البنك، ويتم ذلك عن طريق أحد فروع البريد السعودي، لاتباع خطوات التقديم عبر هذا الرابط .

شروط بنك التسليف

يوجد بعض الشروط الهامة للحصول على التمويل المطلوب وهي كالتالي :

ان يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية .

ان لا يكون مدينا للبنك بأى قرض سابق .

يشترط الانتظام في تسديد المبالغ الخاصة بالتمويل السابقة من البنك .

تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة طبقا للوائح التي تم تحديدها .

تقديم كافة الضمانات المطلوبة وفقا للائحة .

توافق الشروط الخاصة بالتمويل وفقا للوائح .

شروط قرض الاسرة

للحصول على قرض الاسرة يجب توافر الشروط التالية :

ان لا يتجاوز نصيب الفرد فى الاسرة مبلغ قدره 2000 ريال سعودي .

يتم إحتساب الابن من ضمن أفراد الاسرة فى حالة ان لم يتجاوز عمره 24 عام، في حاله ان لم يكن موظف او متزوج .

ويتم احساب الابنه ضمن أفراد الاسرة ان لم تكن متزوجة او موظفة .

شروط قرض الترميم

للحصول على تمويل قرض الترميم لابد من قراءة الشروط التالية :

يشترط ان لا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عام .

أن يكون مضى على بناء المنزل على الاقل 5 سنوات .

يتم تقديم القرض لمنزل خاص ملكا لمقدم الطلب أو يكون شريك في ملكيته بموجب صك شرعي، او بتقدم عقد تملك من صندوق التنمية العقارية أو من وزارة الإسكان أو من أحد البنوك التجارية .

يجوز صرف تمويل ترميم المنزل المقامة على أراضي المصبرة أو المنازل الموقوفة .

يشترط تقديم تصاريح عملية الترميم مع إرفاق بيان بالاعمال التي سوف تنفذ وتكاليفها التقديرية .

فى حالة إنتقال ملكية العقار لاحد الأقارب من الدرجة الأولي في هذه الحالة يجب ان يكون قد مضىء وقت إنتقال الملكية عامان على الاقل .

فى حالة ان المنزل كان مرهون لصندوق التنمية العقارية أو وزارة الاسكان، فيجب ان يكون مالك المنزل منتظم في سداد الاقساط، او احضار وثيقة إثبات التفاهم على التسديد من قبل الصندوق .

ان كان قد سبق تقديم طلب تمويل لذات العقار للبنك يجب ان يكون قد مضي مدة لا تقل عن 8 أعوام من تاريخ صرف التمويل السابق .

شروط قرض الزواج

عند التقديم على طلب قرض الزواج يجب مراعاة توافق الشروط التاليه :

يشترط ان يكون الزواج للمرة الاولي ويتم استثناء ذلك الشرط في حالة توفي الزوجة الوحيدة أو من قام بتطليق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها .

ان كون جنسيه الزوجة سعودية او تحمل جنسيه احدى دول مجلس التعاون الخليجي، اما في حالة انها تحمل جنسية أخري يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة على هذا الزواج .

يشترط تقديم “عقد نكاح رسمي” مصدق من قبل المحكمة المختصة، ويجب أن لا يكون مضي على تاريخ صدوره أكثر من عامين هجرية .

يتم إحتساب مدة عقد النكاح بالتاريخ الهجري .

ويتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب .

موظف حكومى

نموذج تسلم البريد عليه اسم وتوقيع مقدم الطلب وختم وتوقيع موظف البريد السعودي .

تقديم صورة هوية المقترض .

تقديم صورة عقد نكاح كامل .

إرفاق صورة سجل الأسرة مضافه اليه الزوجة .

تقديم أصل نموذج 104 معبأ إلكترونيا ومطبوع من حساب مقدم طلب التمويل من خلال البوابة الالكترونية للبنك، مع إستكمال جميع التوقيعات المطلوبة والاختام اللازم ةبالختم الرسمي من قبل هة العمل المعتمدة، ويشترط ان لا يتجاوز تاريج الاعتماد عن 60 يوم .

تقديم أصل رقم حساب الأيبان مثدق بختم البنك على الورق الرسمي للبنك .

تقديم أصل كشف حساب آخر 3 رواتب سابقة لتاريخ إعتماد نموذج رقم 104 علي الورق الرسمي مصدق بختم البنك .

تقديم تصريح بياناتي ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم صورة من شهادة وفاة الوزجة الاولي في حالة ان كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة .

تثديم صورة من كرت العاءلة مضافة اليه الزوجة الأولي المتوفيه في حالة ان سبب الزواج للمرة الثانية هو وفاة الزوجة الأولي .

موظف قطاع خاص

نموذج تسلم البريد عليه اسم وتوقيع مقدم الطلب وختم وتوقيع موظف البريد السعودي .

ارفاق صورة هوية العميل.

تقديم صورة سجل الأسرة مضافة اليه الزوجة.

يشترط ارفاق صورة عقد النكاح كاملاً.

تقديم صورة هوية الكفيل.

أصل نموذج 105 معبأ إلكترونياً ومطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مع إستكمال جميع التواقيع المطلوبة ومختومه بختم رسمي من جهة عمل الموظف ومعتمدة للحسم شريطة ان ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوم .

تقديم أصل تعريف الراتب مفصل للكفيل مختوم وموقع من جهة عمل الكفيل على ان لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوما .

تقديم أصل تعريف الراتب مفصل للعميل مختوم وموقع من جهة عمل العميل ومصدق من قبل الغرفة التجارية على ان لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوما .

تقديم شهادة أجور ومدد مشترك من قبل موقع التأمينات الاجتماعية يشترط ان لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوما .

تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي مصدق بختم البنك.

تقديم تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية.

تقديم تصريح بياناتي للكفيل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم صورة شهادة وفاة للزوجة الأولى في حالة ان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

تقديم صورة كرت العائلة مضافة اليه الزوجة الأولى المتوفية في ان سبب الزواج للمرة الثانية هو وفاة الزوجة الأولى.

موظف شركة حكومية

نموذج تسلم البريد عليه اسم وتوقيع مقدم الطلب وختم وتوقيع موظف البريد السعودي .

يشترط تقديم صورة هوية العميل.

ارفاق صورة سجل الأسرة مضافة اليه الزوجة.

ارفاق صورة عقد النكاح كامل .

أصل نموذج 104 معبأ إلكترونياً وامطبوع من حساب مقدم طلب التمويل في الموقع الإلكتروني للبنك به جميع التوقيعات اللازمة ومختوم بختم رسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة على ان لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

ارفاق شهادة أجور ومدد مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية يشترط ان لا يتجاوز تاريخ إصدارها عن 60 يوما.

تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي الخاص بالبنك مصدقا بختم البنك.

ارفاق أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي مصدق بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

صورة شهادة وفاة للزوجة الأولى المتوفية في حال ان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

صورة كرت العائلة المضافة توجد فيه الزوجة الأولى المتوفية في حالة ان كان الزواج للمرة الثانية هو وفاة الزوجة الأولى.

متسبب – طالب

نموذج تسلم البريد عليه اسم وتوقيع مقدم الطلب وختم وتوقيع موظف البريد السعودي .

ارفاق صورة هوية العميل.

تقديم صورة سجل الأسرة مضافة فيه الزوجة.

ارفاق أصل نموذج 105 معبأ إلكترونياً ومطبوع من حساب طالب القرض في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك في الموقع الإلكتروني للبنك به جميع التوقيعات اللازمة ومختوم بختم رسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة على ان لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

ارفاق صورة عقد النكاح كامل .

تقديم صورة هوية الكفيل .

أصل تعريف الراتب مفصلا للكفيل ومختوم وموقع من جهة عمله ويشترط ان لا يتجوز تاريج توقيعه عن 60 يوما .

تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي الخاص بالبنك مصدقا بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم تصريح بياناتي للكفيل على ان يكون ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم صورة شهادة وفاة للزوجة الأولى المتوفية في حال ان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

تقديم صورة كرت العائلة المضافة توجد فيه الزوجة الأولى المتوفية في حالة ان كان الزواج للمرة الثانية هو وفاة الزوجة الأولى.

متقاعد حكومي

ارفاق صورة هوية العميل.

تقديم صورة سجل الأسرة .

نموذج تسلم البريد عليه اسم وتوقيع مقدم الطلب وختم وتوقيع موظف البريد السعودي .

تعريف الراتب التقاعدي من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

ارفاق أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي الخاص بالبنك مصدقا بختم البنك.

تقديم نموذج (106) إقرار وتفويض للمتقاعدين .

تقديم أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي مصدق بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم تصريح بياناتي لأبناء المعالين ساري المفعول، ويشترط ان يكون عمر الذكور من 18 الى 24 عام، وعمر الإناث من 18 عام فأكثر .

متقاعد تأمينات

نموذج تسلم البريد عليه اسم وتوقيع مقدم الطلب وختم وتوقيع موظف البريد السعودي .

تقديم صورة سجل الأسرةمضافه به الزوجة . .

ارفاق صورة هوية العميل.

تقديم صورة عقد النكاح كاملاً.

تعريف بالراتب التقاعدي من خلال موقع التأمينات الاجتماعية.

تقديم صورة هوية الكفيل.

أصل نموذج 105 معبأ إلكترونياً ومطبوع من حساب طالب القرض في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك في الموقع الإلكتروني للبنك به جميع التوقيعات اللازمة ومختوم بختم رسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم يشترط ان لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

تقديم أصل تعريف الراتب مفصلا للكفيل مختوم وموقع من جهة عمل الكفيل على ان لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوما.

أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي الخاص بالبنك مصدقا بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تصريح بياناتي للكفيل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم صورة كرت العائلة المضافة توجد فيه الزوجة الأولى المتوفية في حالة ان كان الزواج للمرة الثانية هو وفاة الزوجة الأولى.

تقديم صورة شهادة وفاة للزوجة الأولى المتوفية في حال ان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

الضمانات الازمة

لن يتم صرف أيه مبلغ للتمويل وفقا لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض ، ومن تلك هذه الضمانات :

تقديم كفالة صادرة من قبل جهة عمل صاحب الطلب التي يقوم بإقراراها البنك .

تقديم رهن عقاري لا يقل قيمته عن قيمة التمويل المطلوب .

كفالة شخصية من موظف حكومي أو موظف إحدي الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من خمسين بالمئة من رأس المال.

ان يكون القسط الشهري والالتزامات المالية للكفيل لا تتجاوز النسب المحددة من صافي راتبة .

وجود أي ضمانات أخرى يتم قبولها من البنك وتفويض مجلس الإدارة بالبنك لتحديدها .

طرق سداد التمويل

تسديد مبلغ التمويل من العميل حسب الأقساط الشهرية المعتمدة .

تسديد أول قسط بعد 30 يوما من تاريخ صرف مبلغ التمويل .

تسديد مبلغ التمويل عن طريق الوسائل التي تم تحديدها من قبل البنك .

في حالة عدم التزام العميل بالسداد لمدة قسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل، وان لم يوجد وسيلة أخرى للحصول علي قيمه التمويل، يتم إصدار إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة خلال 30 يوما .

فى حالة عدم التجاوب يتم إصدار إنذار نهائي مدته 15 يوما يوجوب تسديد كامل للتمويل، وبعد إنقضاء المدة دون تسيد الدين يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، فى حالة عدم تقديم عذر يقبله البنك .

يجوز للبنك المطالبة بتسديد مبلغ التمويل دفعة واحدة وإسقاط آجال جميع الاقساط، ويتم حرمان العميل من التقديم على اى تمويل آخر لمدة 5 سنوات من تاريخ سداد كامل الدين، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية إذ ثبن للبنك أن المعلومات والمستندات التي قدمها العميل مزورة أو انها غير صحيحة، او فى حالة إخفاء معلومات تؤدى اى رفض الطلب.

شروط عامة

يجوز لمجلس إدارة البنك منح تمويل لحالات أخري إذا تم الإقتناع بالمبررات المقدمة لطلب التمويل.

يمكن لمدير عام البنك إضافة منتجات اخري تستهدف شرائح أو فئات جديدة بشكل مباشر، ومن خلال مؤسسات خيرية معتمدة أو جمعيات، ضمن ضوابط وضمانات مقبولة ولا تتجاوز سقف التمويل المحدد، التي تم تحديدها من قبل لائحة التمويل الإجتماعي.

الاولولية لتمويل الزواج لمن يتقدم للطلب للمرة الأولي، وصاحب الدخل الأقل، يحظر على موظفى البنك تقديم طلب نيابة عن الغير، او تقديم توقيع على وثيقة بصفه شهود أو معرفين.

يمكن إثبات حالة المطلقة أو الأرملة بتقديم صك شرعي، او برنت معتمد او كرت عائلة من الاحوال المدنية يوضح حالة المتقدمة .

يجوز تقديم تمويل للأيتام والقصر او ترميم او الزوجة المهجورة عن طريق الولي الشرعي ، طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها إدارة البنك .

يتم إعتماد اللائحة من خلال قرار مجلس الإدارة .

تخضع اللوائح للمراجعة بصفة دورية من قبل المجلس .

يتم إصدار النماذج والاستمارات الخاصة ببرامج التمويل من إدارة البنك، وفقا للشروط والاحكام لنظام إيرادات الدولة.

رقم بنك التسليف