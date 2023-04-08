بنسبة نمو تصل إلى 11%.. مطار الملك خالد الدولي بالرياض يشهد نمواً في أعداد المسافرين.

سجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض نمواً كبيراً في أعداد المسافرين منذ بداية العام 2023 وحتى الآن، فعند مقارنة أعداد المسافرين في الثلاثة شهور الأولى من عامي 1444، و 1443 نجد أن هناك نسبة زيادة كبيرة في أعداد المسافرين عبر مطار الملك خالد بالرياض، من الجدير بالذكر أن أعداد المسافرين عبر المطار في العام الماضي، قد بلغ عددهم نحو 6.6 ملايين مسافر، ولكن قد زاد العدد إلى أن وصل 7.3 ملايين مسافر خلال ثلاثة أشهر فقط.

مطار الملك خالد الدولي يشهد نمواً في أعداد المسافرين

ولقد أعلنت شركة المطارات بالرياض التقارير التي تفيد بزيادة أعداد الركاب المسافرين، والذين قد استخدموا مطار الملك خالد الدولي، وفي نفس ذات الوقت فلقد تجاوز عدد المسافرين اليومي عبر المطار الملكي، إلى أكثر من إحدى وثمانين ألف مسافر لليوم الواحد، ولكن مقارنة بالعام الماضي فلقد ارتفعت الأعداد نحو 4 آلاف مسافر، حيث قد بلغ عدد المسافرين اليومي العام الماضي ما يعادل 77 ألف مسافر.

إحصائيات مطار الملك خالد الدولي