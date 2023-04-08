بنسبة نمو تصل إلى 11%.. مطار الملك خالد الدولي بالرياض يشهد نمواً في أعداد المسافرين
سجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض نمواً كبيراً في أعداد المسافرين منذ بداية العام 2023 وحتى الآن، فعند مقارنة أعداد المسافرين في الثلاثة شهور الأولى من عامي 1444، و 1443 نجد أن هناك نسبة زيادة كبيرة في أعداد المسافرين عبر مطار الملك خالد بالرياض، من الجدير بالذكر أن أعداد المسافرين عبر المطار في العام الماضي، قد بلغ عددهم نحو 6.6 ملايين مسافر، ولكن قد زاد العدد إلى أن وصل 7.3 ملايين مسافر خلال ثلاثة أشهر فقط.
مطار الملك خالد الدولي يشهد نمواً في أعداد المسافرين
ولقد أعلنت شركة المطارات بالرياض التقارير التي تفيد بزيادة أعداد الركاب المسافرين، والذين قد استخدموا مطار الملك خالد الدولي، وفي نفس ذات الوقت فلقد تجاوز عدد المسافرين اليومي عبر المطار الملكي، إلى أكثر من إحدى وثمانين ألف مسافر لليوم الواحد، ولكن مقارنة بالعام الماضي فلقد ارتفعت الأعداد نحو 4 آلاف مسافر، حيث قد بلغ عدد المسافرين اليومي العام الماضي ما يعادل 77 ألف مسافر.
إحصائيات مطار الملك خالد الدولي
- ولقد بلغ عدد القوى العاملة في المطار الدولي أكثر من 25 ألف عامل وموظف في مختلف التخصصات داخل المطار.
- بينما قد سجلت أعداد شركات الطيران العاملة بالمطار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي، حوالي 50 شركة.
- وتشمل شركات الطيران، البالغ عددها 50 شركة، كلٍ من شركات (الشحن الجوي، التجاري).
- وعلى النقيض الآخر فإن عدد الشركات التي كانت مسجلة في الربع الأول من العام الماضي، قد بلغت 34 شركة فقط.
- ومقارنة عدد الشركات منذ العام 2019 وحتى العام الماضي، بالعام الجاري، فإن هناك نسبة ارتفاع في عدد الشركات بنحو 47%.
- ولقد أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض الأستاذ “مساعد بن عبد العزيز آل داوود” عن دور القيادة الملكية داخل المملكة العربية السعودية، في تطوير المطار الدولي.
- وحظي مطار الملك خالد الدولي بدعم من الملك سلمان بن عبد العزيز، وهكذا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
- كما أسفر هذا الدعم في توضيح قوة الاقتصاد السعودي، ومكانة المطار على الصعيد الدولي والإقليمي، داعما ومحققا لرؤية المملكة 2030.ومن جانبه فقد أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض، دور وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران في هذا الإنجاز.