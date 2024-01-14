بندر بن إبراهيم الخريف: المملكة العربية السعودية تركز في الاستثمارات القادمة على قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية اليوم في قطاع التعدين هو نتيجة لدعم الحكومة وما بذلته من جهود كبيرة على كل الأصعدة التنظيمية والتشريعية الأمر الذي أسهم في استقطاب المستثمرين إلى هذا القطاع، وفي مواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بتحول الطاقة وتطوير سلاسل الإمداد.

بندر بن ابراهيم الخريف مصدر الصورة: صحيفة مال

زيادة الاستثمارات في المملكة العربية السعودية

كما أوضح الخريف خلال مشاركته في جلسة نقاش تحت عنوان “زيادة الاستثمارات في مناطق تعدين جديدة”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، أن المملكة العربية السعودية بدأت تقريبًا من الصفر وأنجزت الكثير ضمن مسعاها بأن يكون لها مستقبل متميز في قطاع التعدين والمعادن، وأصبحت اليوم دولة رائدة من خلال استغلالها الأمثل لثرواتها المعدنية وإضافة القيمة وتنويع مصادر اقتصادها، مؤكدًا أنه يجب التركيز على حجم الاستثمارات القادمة إلى المملكة في قطاع التعدين.

المنافسة على مستوى العالم في مجال التعدين

كما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعطي أهمية قصوى للمستثمر وتسهيل رحلته عبر كل الوسائل والإجراءات مشيرًا إلى أن أحدث المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في قطاع التعدين كانت نتيجة للاستماع للمستثمرين ومعرفة اهتماماتهم، مشيرًا إلى أن الأنشطة والاجتماعات، مثل مؤتمر التعدين الدولي سيُسهم بالوصول إلى عدد من الحلول وتشارُك الآراء المثمرة حول مستقبل التعدين والمعادن.

كما قال أن حجم الاستثمارات وتنوعها في المملكة تحدده نقطتان تتمثلان في وفرة المشاريع الاستثمارية التي دخلت إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا، والثانية تتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالنظر إلى المملكة باعتبارها مركزًا لتلبية الاحتياجات المحلية من المعادن والدخول إلى أسواق إقليمية على مقربة منها، والسعي في الوقت ذاته، إلى المنافسة على مستوى العالم في هذا المجال، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لإثبات قدرة المملكة العربية السعودية على المنافسة على المدى الطويل.

كما يذكر أن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، بدأت بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بالإضافة إلى 250 متحدثًا، كما يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين، ومن أبرزها تحقيق التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.