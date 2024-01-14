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بندر بن إبراهيم الخريف: المملكة العربية السعودية تركز في الاستثمارات القادمة على قطاع التعدين

سلمى محسن

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية اليوم في قطاع التعدين هو نتيجة لدعم الحكومة وما بذلته من جهود كبيرة على كل الأصعدة التنظيمية والتشريعية الأمر الذي أسهم في استقطاب المستثمرين إلى هذا القطاع، وفي مواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بتحول الطاقة وتطوير سلاسل الإمداد.

المملكة العربية السعودية

بندر بن ابراهيم الخريف مصدر الصورة: صحيفة مال

مؤتمر التعدين الدولي
مؤتمر التعدين الدولي
مصدر الصورة: المصري اليوم

زيادة الاستثمارات في المملكة العربية السعودية

كما أوضح الخريف خلال مشاركته في جلسة نقاش تحت عنوان “زيادة الاستثمارات في مناطق تعدين جديدة”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، أن المملكة العربية السعودية بدأت تقريبًا من الصفر وأنجزت الكثير ضمن مسعاها بأن يكون لها مستقبل متميز في قطاع التعدين والمعادن، وأصبحت اليوم دولة رائدة من خلال استغلالها الأمثل لثرواتها المعدنية وإضافة القيمة وتنويع مصادر اقتصادها، مؤكدًا أنه يجب التركيز على حجم الاستثمارات القادمة إلى المملكة في قطاع التعدين.

المنافسة على مستوى العالم في مجال التعدين

كما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعطي أهمية قصوى للمستثمر وتسهيل رحلته عبر كل الوسائل والإجراءات مشيرًا إلى أن أحدث المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في قطاع التعدين كانت نتيجة للاستماع للمستثمرين ومعرفة اهتماماتهم، مشيرًا إلى أن الأنشطة والاجتماعات، مثل مؤتمر التعدين الدولي سيُسهم بالوصول إلى عدد من الحلول وتشارُك الآراء المثمرة حول مستقبل التعدين والمعادن.

التعدين في المملكة العربية السعودية
التعدين في المملكة العربية السعودية
مصدر الصورة: الصحيفة الاقتصادية

كما قال أن حجم الاستثمارات وتنوعها في المملكة تحدده نقطتان تتمثلان في وفرة المشاريع الاستثمارية التي دخلت إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا، والثانية تتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالنظر إلى المملكة باعتبارها مركزًا لتلبية الاحتياجات المحلية من المعادن والدخول إلى أسواق إقليمية على مقربة منها، والسعي في الوقت ذاته، إلى المنافسة على مستوى العالم في هذا المجال، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لإثبات قدرة المملكة العربية السعودية على المنافسة على المدى الطويل.

كما يذكر أن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، بدأت بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بالإضافة إلى 250 متحدثًا، كما يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين، ومن أبرزها تحقيق التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

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عن الكاتب:
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سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

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