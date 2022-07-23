بنات الجنوب أجمل.. صراع محتدم في تويتر السعودية لهذا السبب

بنات الجنوب أجمل، هاشتاج تصدر موقع تويتر في السعودية، عقب احتدام الصراع والنقاش بين الشباب والفتيات في السعودية، حول: هل بنات الجنوب أجمل من غيرهن أم لا. فما هي القصة؟.

تصدر هاشتاج بنات الجنوب أجمل في السعودية

مئات التغريدات دونها السعوديون من الجنسين، في هاشتاج بنات الجنوب أجمل، في محاولة من البعض لإثبات أن بنات الجنوب أجمل من كل السعوديات.

وعلى الجانب الآخر، هناك من سخر من الأمر، ونشر تغريدات أشار فيها إلى أن بنات الجنوب لا يملكن أيا من أنواع الجمال.

وفي المقابل رأى البعض أن جمال المرأة الحقيقي يكمن في عفتها وسترها لنفسها، وبعدها عن المحرمات، وألا تظهر زينتها إلا لمن أحله الله لها.

أجمل ما في وسم بنات الجنوب أجمل

قد يرى البعض أن الأمر جد سخيف، وأن العالم العربي به كثير من القضايا التي يجب أن يناقشها الشباب والفتيات بعيدا عن تلك الأمور الغير مهمة مثل #بنات_الجنوب_اجمل.

ولكن في الواقع النقاش في حد ذاته شيء رائع، وأجمل ما في الأمر، أنك داخل هاشتاج بنات الجنوب أجمل سوف تجد آراء عاقلة وناضجة، وكل شخص يعبر عن وجهة نظره وثقافته ورؤيته للأشياء.

هناك من يرى أن الجمال في الستر والعفة.

وآخرون يرون أن الجمال في السيرة الحسنة والطيبة.

وهناك من يرى أن تفاخر الفتاة بكونها الأجمل ما هو إلا جهلا منها بحقيقة قيمتها وقدرها، وأن الأفضل أن تفتخر بشيء فعلته هي وأنجزته، لأن الجمال شيء نسبي ومصيره إلى زوال.

شاركنا رأيك: ما هو الجمال الحقيقي من وجهة نظرك؟