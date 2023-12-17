وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بزيارة دولة الكويت اليوم لتقديم واجب العزاء والمواساة بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله -.

بناءً على توجيه خادم الحرمين .. ولي العهد يقدم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت. المصدر :- خبر عاجل.

استقبال سمو ولي العهد في الكويت

كان سمو ولي العهد، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في استقبال سمو ولي العهد، وأعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره الجزيل وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الصادقة والأخوية تجاه دولة الكويت وشعبها في هذا المصاب الأليم، كما كان في استقبال سمو ولي العهد سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وأسرة سمو أمير دولة الكويت الراحل، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ.

عاجل 🔴 ولي العهد يعزي أخاه الشيخ مشعل الصباح في وفاة #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح. –

pic.twitter.com/kbe9b4rmBX — خبر عاجل (@AJELNEWS24) December 17, 2023

الوفد المرافق لسمو ولي العهد خلال زيارة العزاء في الكويت

سمو ولي العهد كان مرفقاً بوفد يضم عدداً من الشخصيات البارزة، منهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الحكومة والديوان الملكي.