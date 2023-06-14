بمنطقة جازان ومحافظة الطائف.. إدارة التحريات والبحث الجنائي تقبض على (6) أشخاص قاموا بترويج الحشيش المخدر والإمفيتامين

أعلن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على (5) من الأشخاص، (3) منهم من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و (2) مواطنان سعوديان، قاموا بترويج 91 ألف و 802 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، بالإضافة إلى ترويجهم للحشيش المخدر، كما ضبط عدد من الهواتف المتنقلة، وسلاح ناري بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

جاء ذلك خلال تغريدة، نشرها الأمن العام السعودي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأهاب الأمن العام بجميع أبناء المملكة العربية السعودية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، ونوه بوسائل الاتصال المتوفرة للإبلاغ، وهي:

911، وهو خاص بمكة المكرمة والرياض والشرقية.

999، وهو خاص بباقي مناطق المملكة.

995، وهو رقم البلاغات.

الإيميل الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa

في محافظة الطائف

ونشر الأمن العام أيضا، تغريدة جاء فيها، أن شرطة محافظة الطائف، تمكنت من القبض على أحد الأشخاص بسبب ترويجه لمادة الإمفيتامين المخدر، وعدد آخر من الأقراص خاضع لنظام التداول الطبي، كما ضبط بحوزته عدد 2 سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ من المال، وعدد من الهواتف المتنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظاميه بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

واطمئن مدير الأمن العام السعودي أمس، الفريق محمد بن عبدالله البسامي على عدد من الأبطال المصابين خلال مواجهة مروجي المخدرات، وذلك ضمن الحرب الشاملة التي تشنها قوان الأمن ضد المخدرات.