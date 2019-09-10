بمناسبة اليوم الوطني صفحة لتلقي التهاني والتعبير عن حب المواطنين لبلادهم

تستعد المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة القادمة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني وبالتحديد يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر، وفي إطار ذلك تجري الاستعدادات على قدم وساق في كثير من المناطق والأماكن، وتنطلق فعاليات الاحتفالات في عدد من المحافظات، حيث يحيي الفنان محمد عبده حفلاً غنائيًا في منطقة جازان وذلك يوم الأحد 22 من شهر 9 الميلادي، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء ويستمر للثانية صباحًا والدخول مجاني للجميع ويشارك أيضًا فيه الفنان تركي.







صفحة لتلقي التهاني بمناسبة اليوم الوطني







هذا وقد أعلنت شركة إعمار الإماراتية إطلاق صفحة إلكترونية، لتلقي التهاني والتعبير عن فرحة المواطنين السعوديين وشغفهم وحبهم لبلادهم من خلالها، حيث يستطيع الجميع المشاركة بكتابة رسائل موجهة للحكومة والشعب السعودي، على أن يتم اختيار أفضل 5 رسائل وعرضها على شاشة عملاقة ببرج خليفة، وذلك يوم الاحتفال الرسمي والموافق الإثنين الثالث والعشرون من سبتمبر.

هذا ولترك رسالتك لتهنئة السعوديين بـ اليوم الوطني يمكنك زيارة صفحة إعمار من هنا حيث تقوم بتسجيل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني، ورقم الهاتف وحساب تويتر، ثم تقوم بكتابة رسالة لا تزيد عن 50 حرف كحد أقصى.







كذلك وعدت الشركة السعوديين بتدشين احتفالات أخرى متميزة خلال الفترة المقبلة، سوف تعلن عنها تفاصيلها كاملة، وأضافت أن ذلك يأتي في إطار التعبير عن الترابط الكبير بين الشعب الإماراتي وشقيقه السعودي، وتوطيد أواصر الإخوة بينهما.