بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. الشيخ السديس: الشريعة الإسلامية حثت على مكافحة الفساد والمفسدين

ذكر معالي الشيخ عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الشريعة الإسلامية حثت على مكافحة الفساد والمفسدين، وتحقيق الشفافية والنزاهة في المجتمع، وهذا ما ورد في كتاب الله عز وجل في قوله “ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون”.

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وقال السديس أن المملكة العربية السعودية من الرواد في ذلك، وهذا من منطلق الرسالة النبوية بحسب ما أوردت صحيفة “عاجل”.

وأشاد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدور القيادة الرشيدة_ حفظها الله_ في سعيها الحثيث للقضاء على الفساد، وتشجيع كل من في المملكة من مواطنين ومقيمين على حد سواء للتصدي لهذه الآفة، وقال بأن المملكة أحرزت خطوات ملموسة وكبيرة في مجال مكافحة الفساد والمفسدين.

وأضاف السديس أن رؤية المملكة 2030 من أهم مرتكزاتها «تعزيز النزاهة»، والتمكين للجهات الرقابية في الطريق لحفظ المال العام، ومكافحة الفساد.

واختتم السديس كلامه بالدعاء للقيادة الرشيدة، وأن يحفظ الله مقدرات البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.