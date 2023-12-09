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بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. الشيخ السديس: الشريعة الإسلامية حثت على مكافحة الفساد والمفسدين

أحمد مراد

ذكر معالي الشيخ عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الشريعة الإسلامية حثت على مكافحة الفساد والمفسدين، وتحقيق الشفافية والنزاهة في المجتمع، وهذا ما ورد في كتاب الله عز وجل في قوله “ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون”.

الشيخ السديس يوضح كيف حاربت الشريعة الإسلامية الفساد والمفسدين

صورة- المصدر: إكس

وقال السديس أن المملكة العربية السعودية من الرواد في ذلك، وهذا من منطلق الرسالة النبوية بحسب ما أوردت صحيفة “عاجل”.

وأشاد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدور القيادة الرشيدة_ حفظها الله_ في سعيها الحثيث للقضاء على الفساد، وتشجيع كل من في المملكة من مواطنين ومقيمين على حد سواء للتصدي لهذه الآفة، وقال بأن المملكة أحرزت خطوات ملموسة وكبيرة في مجال مكافحة الفساد والمفسدين.

وأضاف السديس أن رؤية المملكة 2030  من أهم مرتكزاتها «تعزيز النزاهة»، والتمكين للجهات الرقابية في الطريق لحفظ المال العام، ومكافحة الفساد.

واختتم السديس كلامه بالدعاء للقيادة الرشيدة، وأن يحفظ الله مقدرات البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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