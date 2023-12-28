بمشاركة 2000 صقار… انطلاق كأس العُلا للصقور اليوم

في حدث يجمع نخبة من الصقارين المحليين والدوليين انطلقت اليوم، فعليات كأس العُلا للصقور، في قرية مغيرات للرياضات الأصلية. والذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع نادي الصقور السعودي.

بدأ السباق اليوم في الثامنة من صباح اليوم، بمشاركة 2000 صقار وسط أجواء طبيعية خلابة، ويستمر حتى الرابعة عصرًا، يتنافس خلالها المشاركون على لقب الكأس الذي يعد الأكبر في تاريخ مسابقات الصقور.

تُقدر قيمة الجوائز المالية ب 60 مليون ريال سعودي، وينقسم السباق إلى قسمين:

– سباق سرعة طيران الصقور، ويستمر إلى 5 يناير 2014 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

– سباق مزاين الصقور الذي ينطلق في تاريخ 2يناير 22024 من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

تهدف المسابقة إلى التعريف بمفهوم الصقارة وتسليط الضوء على التراث والحضارات الإنسانية في محافظة العلا وشواهدها التاريخية منذ آلاف السنين.

يمكن حجز تذاكر الدخول إلى المسابقة من خلال الحجز المجاني عبر الموقع الإلكتروني https://www.experiencealula.com/، حيث تندرج البطولة ضمن تقويم فعاليات لحظات العلا الذي يمتد على مدار العام، تشمل تذاكر الدخول ضيافة عربية ومشروبات ومأكولات.

وقد دعت “لحظات العلا” جميع الزوار والجماهير من محبي وهواة الصقور، إلى حضور ومشاهدة جميع فعاليات كأس العُلا للصقور الذي انطلق اليوم.

نادي الصقور السعودي

تأسس نادي الصقور السعودي بأمر ملكي في عام 2017، يشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

يهدف نادي الصقور إلى جمع الصقارين تحت رابطة واحدة، ويعمل على التنمية الثقافية والتعريف بهذا الإرث السعودي العريق، من خلال الأنشطة والفعاليات والمهرجانات والمزادات التي تحافظ على هوية الصيد بالصقور، وترسخ يما ومفاهيم ثقافية وبيئية واقتصادية.

وتنسجم أهداف نادي الصقور السعودي مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك في تعزيز جودة البيئة والحياة الفطرية بالمملكة، وحماية الصقور وإحياء الهوايات المرتبطة بها، ونقل هذه الهواية العربية الأصلية إلى الأجيال القادمة.

أهداف نادي الصقور

يهدف نادي الصقور إلى العناية بالصقور ودعم الأنشطة المتصلة بها وذلك من خلال:

الإسهام في التعريف بالتراث الخاص بالصقور وإبرازه ونشره.

إقامة فاعليات للصقور داخل المملكة وخارجها وتنظيمها.

إقامة مزادات لبيع الصقور.

التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات الصحية، لإجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالصقور.

إقامة المهرجانات والمعارض والمؤتمرات ذات الصلة بالصقور والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.

التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط النادي.

موروث الصقارة

ووفق تعريف اليونسكو فإن الصقارة هي تراث إنساني حي، وحرفة تقليدية تمارس في العديد من بلدان العالم، وتقوم على تربية الصقور وتدريبها بهدف استخدامها في الصيد.

وكانت الصقارة في الأساس وسيلة لتوفير الغذاء، ولكنها باتت تجسد روح الصداقة والمشاركة وهي تتركز بصورة رئيسة على طول مسارات وممرات هجرة الطيور ويمارسها أشخاص من كل الأعمار ومن أي جنس، هواة أو محترفين.

ويطور مربو الصقور علاقة قوية ورابطًا روحيا مع طيورهم، وتستلزم هذه الهواية تحلي أصحابها بالصبر والخبرة.

ومن أهم الصقور في المملكة العربية السعودية، الصقر احر، الشاهين البحري، الشاهين الجبلي، الصقر الوكري، السنقر، الجير الوحش