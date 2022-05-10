بمشاركة المملكة: وزير الخارجية الأمريكي يعلن عقد اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش

أحمد مراد

أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، عزم بلاده عقد اجتماع وزاري مصغر للتحالف الدولي بمشاركة المملكة العربية السعودية وإيطاليا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش“، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على خمسة أشخاص تم اتهامهم بجمع الأموال لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك عن طريق مساعدة المتطرفين للتنقل والذهاب إلى الأماكن التي ينشط فيها تنظيم داعش، واستخدام الأموال للمساعدة في تهريب الأطفال ليكونوا مقاتلين في صفوف التنظيم.

بمشاركة المملكة: وزير الخارجية الأمريكي يعلن عقد اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش 1 10/5/2022 - 3:48 ص

ووفقاً لشبكة سكاي نيوز صرحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن هؤلاء الأشخاص كان لهم دور أساسي في مساعدة أصحاب الفكر المتطرف على السفر إلى سوريا والمناطق الأخرى التي يكون فيها التنظيم الإرهابي نشطا، واتهمت دوي داليا سوسانتي وشركاؤها بتسهيل تحويل الأموال من سوريا وتركيا وإندونيسيا.

وتمنع تلك العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أي أصول أو ممتلكات يمتلكها أفراد في الولايات المتحدة، بل من الممكن أن يتعرض إلى عقوبات ثانوية كل من يتعامل مع الأشخاص التي تم فرض تلك العقوبات عليهم.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية أن سوسانتي استخدمت الأموال للمساعدة في تهريب الأطفال المراهقين من المخيمات إلى الصحراء للعمل والتدريب ليكونوا مقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.

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جدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي قبل يومين فقط من الاجتماع الوزاري المناهض لداعش، والذي سوف ينعقد الأربعاء المقبل في المغرب العربي.

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أحمد مراد

كاتب ومُدَون ناقل للمعرفة أهوى لعب الشطرنج، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، اشتغلت أكثر من عمل لكن يبقى التدوين والعمل الإعلامى شغفى وعشقى.


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    قدمت على الضمان الاجتماعي المطور ولاجاني رد وش الحل

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