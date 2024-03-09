بمشاركة الشعب السعودي.. حملة «طرق متميزة آمنة» مسحت أكثر من 73 ألف كيلو متر ورصدت أكثر من 14 ألف ملاحظة

قالت الهيئة العامة للطرق، أن النسخة الرابعة من حملة «طرق متميزة آمنة» قد تم انتهاؤها، وقد استهدفت مسح وتقييم كامل لشبكة الطرق بالمملكة العربية السعودية، والبالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كيلو متر، وتم رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة خلال الحملة (14,476 ملاحظة).

وقام الشعب السعودي بالمشاركة في المسح الميداني بنسبة كبيرة، حيث رصد 14,164 ملاحظة عبر المسح الميداني، فيما تم وصول 312 ملاحظة عبر مركز الاتصال رقم (938)، وكانت جميع هذه الملاحظات تتعلق بصيانة وسلامة الطرق، بالإضافة إلى ملاحظات عامة أخرى.

وتنوعت الملاحظات وتدرجب بين ملاحظات خاصة بالنظافة، والتي بلغ عددها (3,033 ملاحظة)، كما تم ملاحظة (6.888 ملاحظة) خاصة بالصيانة، و (2,498 ملاحظة) على الأسطح الأسفلتية، فيما كان عدد الملاحظات على الجسور هو (357 ملاحظة).

وأما عن ملاحظات سلامة الطرق، فقد رصدت الإحصائيات الخاصة بها وجود (6.010 ملاحظة)، وهي مقسمة إلى:

1355 ملاحظة تتعلق بمواصفات الدهانات.

540 ملاحظة لعيون القطط.

1474 ملاحظة للحواجز.

1933 ملاحظة عن لوحات الطرق.

439 ملاحظة خاصة بمواصفات السياج بأنواعه.

269 ملاحظة تم رصدها على مطبات السرعة.

كما كانت هناك الكثير من الملاحظات (382 ملاحظة) المتعلقة بالخارج عن الطرق ذاتها، وتم تصنيفها وفقا لما يلي:

122 ملاحظة تتعلق بشبكة الاتصالات على الطرق.

260 ملاحظة لمحطات الوقود.

ورصدت أيضا 1.196 ملاحظة أخرى تتعلق بالتشوه البصري، ولوحات بيانات العقود، وعدادات الحركة، والأسفلت المكشوط، ومحطات وزن الشاحنات، وغيرها من الملاحظات.

تم رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ضمن حملة #طرق_متميزة_آمنة، ولخدمتكم جاري معالجتها وفق أعلى معايير الجودة.#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/gM33JA1xmE — الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) March 9, 2024

الرياض تتصدر قائمة المناطق التي شملتها الملاحظات

وكانت العاصمة الرياض في صدر القائمة الخاصة بكل تلك الملاحظات بـ 2850 ملاحظة، ثم أتت من بعدها منطقة مكة المكرمة بـ 1630 ملاحظة، فيما جاءت القصيم في المركز الثالث بـ 1359 ملاحظة، ثم المدينة المنورة بـ 1355 ملاحظة، وأتت نجران في أخر القائمة بـ 316 ملاحظة فقط.

يشار إلى أنه شارك في هذه الحملة 620 عضوا من موظفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وطلاب الجامعات، وممثلين آخرين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتم توزيع هذا العدد على 61 فرقة ميدانية، باشرت عملها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أنه في الثالث من مارس الجاري، كان وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق بالمملكة، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قد دشن حملة «طرق آمنة ومتميزة» لعامها الرابع، وكان ذلك بحضور عدد من المسؤولين من كافة الجهات ذات العلاقة.