بمساحة 40 كم2… 4737 ميجا واط طاقة كهربائية تضيء سماء المشاعر المقدسة

أكملت الشركة السعودية للكهرباء استعداداتها وتجهيزاتها على مختلف المستويات لخدمة الحجاج وإضاءة المشاعر من خلال استثمارات تجاوزت المليار ريال، لينعم الحجاج بالراحة واليسر طيلة فترة إقامتهم في الديار المقدسة.

ولفترة 6 أيام فقط، وعلى مساحة 40 كيلومتر مربع، رفعت الشركة الجاهزية للزيادة في الأحمال الكهربائية في المشاعر المقدسة، التي يتوقع أن تصل إلى 4737 ميجا واط بزيادة نسبتها 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويقف عليها كوادر وكفاءات وطنية متخصصة يتجاوز عددهم 2123 موظفًا.

تجنيد الإمكانات البشرية والتقنية

جندت في هذه البقعة المقدسة كل الإمكانات البشرية والتقنية لفترة زمنية محدودة، لتنفيذ مشاريع ضخمة، من شأنها تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية والتأكد من موثوقيتها لموسم حج هذا العام.

وتمثلت هذه المشاريع في إنشاء 3 محطات تحويل، و97 محطة لتوزيع الطاقة الكهربائية المنقولة من محطات التوليد إلى محطات التحويل، ومنها إلى محطات التوزيع وربطها مع الشبكة العامة المترابطة بأطوال تتجاوز 206 كيلومترات دائري.

وهذه المحطات المنتشرة في مناطق تحيط بالمشاعر المقدسة، وأخرى داخل المشاعر مدعومة بقدرات توليد كهرباء تتجاوز 21646 ميجا واط متوافرة من محطات التوليد في القطاع الغربي من المملكة، وأخرى من الشبكة العامة المترابطة مع شبكة المنطقة الجنوبية، وأخرى مع المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، هذه الشبكة تضمن موثوقية القدرات الكهربائية المتداولة داخل منظومة الشبكة.

وانتشرت على هذه المساحة الصغيرة مراكز انطلاق تغطي كامل الـ40 كيلومتر مربع، وصل عددها إلى 93 مركزاً تضم عناصر الصيانة الكهربائية، وفرق التدخل السريع لمتابعة أعمال الصيانة الدورية.