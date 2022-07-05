بمحافظة العيدابي.. ضبط 37 كيلو جرام حشيش بتجويف مركبة

أعلن مركز شرطة بلغازي بمنطقة جازان ضبطه 37 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر بمحافظة العيدابي، وأضاف المركز أنه تم العثور على تلك الشحنة الكبيرة مخبأة في تجويف مركبة يقودها مقيم من الجنسية الأفغانية، والذي تم إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاهه، حتى تمت إحالته إلى جهة الاختصاص للتحقيق معه.

يشار أن تلك المحاولة ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها تهريب الحشيش المخدر عن طريق جازان، حيث تم ضبط 44 كيلو جرام من الحشيش المخدر أيضا، بالإضافة إلى 75 ألف حبة مخدرة بحسب وكالة أنباء السعودية في السادس والعشرين من يونيو المنصرم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنطقة الجنوبية للمملكة دائما ما تكون هي الجهة الأمثل للتهريب، وسبق وأن تم ضبط 26 ألف حبة من الكبتاغون المخدر بواسطة رجال مكافحة المخدرات في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، وكانت تلك الكمية بحوزة أحد المواطنين السعوديين ومخبأة داخل سيارته، وتم الضبط أثناء التنقل من منطقة تبوك إلى المدينة المنورة.

وكان المتحدث المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني قد صرح في مايو الماضي ضبط قوات حرس الحدود 682 كيلو جرام من الحشيش المخدر و 62 طن و 315 كيلو جراما من نبات القات المخدر و 194 ألف و 300 قرص إمفيتامين بحسب أحد المواقع السعودية، وتم القبض على المشاركين جميعا في التهريب لتلك الشحنات الضخمة وأغلبهم من جنسيات غير الجنسية السعودية.