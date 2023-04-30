بلدية تثليث تقوم بإغلاق منشأة غذائية بسبب اكتشاف حالات تسمم غذائي.

قامت بلدية تثليث بإغلاق منشأة غذائية بسبب اكتشاف حالات تسمم غذائي، وذلك في إطار الدور الكبير التي تقوم به الأمانة العامة بمنطقة عسير، في القبض على كل المزورين وأصحاب المصانع والشركات الذين يعملون بطرق الغش التجاري المختلفة، إضافة إلى دور كل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية في الكشف عن المجرمين والمزورين، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن غلق بلدية تثليث للمنشأة الغذائية.

أسباب غلق بلدية تثليث للمنشأة الغذائية

ومن جانبها فقد أعلنت بلدية تثليث أنها قد قامت بإغلاق منشأة غذائية بالمنطقة، بعد اكتشاف حالات تسمم غذائي.

وأضافت البلدية أنه قد تم نقل المتضررين من حالات التسمم الغذائي إلى أقرب مستشفى، من أجل تلقي العلاج اللازم.

كما أعلنت أمانة منطقة عسير، بأن بلدية تثليث قد قامت بإغلاق تلك المنشأة، بسبب وجود شبهة التسمم الغذائي في الطعام المقدم من قبل المنشأة، وذلك بعد سحب عينات مختلفة لتحليلها في المختبرات.

وأوصت الأمانة العامة بمنطقة عسير، بضرورة تطبيق لائحة العقوبات الصادرة بحق مرتكبي تلك المخالفة.

تحذير الأمانة العامة لمخالفي الأنشطة التجارية

كما أنها قد أوصت كل من يمارس الأنشطة التجارية المختلفة من توخي الحذر، وتطبيق كافة الشروط والإجراءات الاحترازية اللازمة، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الصحية أيضاً، ومن الجدير بالذكر أن الأمانة قد نبهت كل القائمين على أعمال الأنشطة التجارية المختلفة، من أن المخالفين للإجراءات والقوانين الخاصة بالتجارة والأنشطة المختلفة، سوف يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية، والتي تتضمن الغرامات المالية والسجن في بعض الحالات.