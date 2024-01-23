قامت” بلدية” بيشة التابعة لأمانة عسير في المملكة العربية السُّعُودية بإطلاق روبوت ذكي يقدم المساعدة والخدمة للمستفيدين وهي تعتبر البلدية الأولى التي تقدم هذه الخدمة على مستوى جميع بلديات المملكة.

بلدية بيشة تقدم روبوت ذكي يخدم المستفيدين ويرد على طلباتهم لأول مرة في المملكة

خدمات الروبوت الذكي

يقدم الروبوت الذكي خدمات متنوعة وهي تهدف إلى تيسير العمل وتلبية احتياجات المستفيدين، وهو يقدم الخدمات التالية:

أولًا: الترحيب بالعملاء.

ثانيًا: الرد على الاستفسارات.

ثالثًا: تدوين الملاحظات.

رابعًا: تدوين الطلبات.

خامسًا: تخزين بيانات العملاء.

سادسًا: ربط بيانات العملاء بنظام تعاملات البلدية.

سابعًا: عرض معلومات الاجتماعات والمناسبات وإظهارها للعاملين عليها مباشرًة.

تعليق رئيس بلدية” بيشة” المهندس على آل جلبان

ومن جانبه أكد المهندس” علي آل جلبان” أن تقنية وجود الروبوت الذكي في بلدية” بيشة” تحدث أول مرة في المملكة وهي تأتي ضمن أولويات المملكة، وذلك لأنها تساعد في تعزيز العمل البلدي وتحسين جودة الحياة وتعزيز العمل التنموي واستثمار التقنية الحديثة لتلبية حاجة المستفيدين”.

وأكمل حديثه قائلًا” أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسيرة التطوير والتحسين التي تتبعها البلدية، وهي أيضًا تحرص على التطوير واستخدام أحدث التقنيات” كما أضاف” الروبوت يقدم خدمات عدّة منها: الخدمات المتعددة والمهمات البلدية للعملاء، كما وضح أن البلدية تتجه إلى المضي قدمًأ لتحقيق الاستفادة من التقنية في دعم وتعزيز وتنمية العمل”.