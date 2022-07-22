بلاك بورد التقنية ومزايا الكلية

بلاك بورد التقنية أو كما يبحث عنه البعض بالجملة bb tvtc هي أحد الخدمات الإلكترونية المُقدمة من المملكة العربية السعودية والتي تسعى منذ فترة طويلة إلى تحويل عدد كبير من الخدمات العامة إلى خدمات إلكترونية وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، وفي هذا الصدد ظهرت الكثير من البرامج والأنظمة الإلكترونية مثل نظام ساعد، أبشر، جدارة، راية وغيرهم من الخدمات والأنظمة التي عملت بالفعل على توفير قدر مذهل وهائل من العناء والجهد وأيضًا الوقت على الجميع، بالإضافة إلى الاهتمام بعملية سير منظومة التعليم والذي كان هدف المملكة العربية السعودية الأساسي من كل تلك الخدمات التي تُقدمها للمواطنين.

بلاك بورد التقنية

نظام Black Board للتقنية هو عبارة عن نظام إلكتروني تعليمي شامل مُقدم من جهة المؤسسة العاملة للتعليم المهني والتقني، يعمل هذا النظام على خلق حلقة وصل قوية وناجحة بين أفراد المنظومة التعليمية بين المتدرب والمُدرب خلال بيئة تفاعلية إيجابية وهناك العديد من هذا النظام ومنها بلاك بورد القصيم الذي تحدثنا عنه من قبل.

بلاك بورد الكلية التقنية

في العصر الحالي كل الدول تسعى جاهدة وبقوة لترسيخ فكرة التعليم عن بُعد والعمل به في كافة المصالح، لأنه قد أثبت من خلال عدة تجارب أنه من أهم الإستراتيجيات والأساسيات التعليمية الحديثة القادرة على تثبيت وترسيخ فكرة التعليم عن بُعد بشكل عملي من خلال إقامة مدارس افتراضية عبر شبكة النت يمكن للطلبة والمعلمين من خلالها خلق حلقة تواصل بشكل إلكتروني والإصغاء لتلك المحاضرات والرجوع إليها في أي وقت يرغبونه.

مزايا نظام bb tvtc

يعتبر بلاك بورد Black Board من وسائل التقنية الإلكترونية سهلة الاستخدام لكل من المتدربين والمدربين ولا يتطلب منك سوى وجود جهاز حاسوب واتصال بشبكة إنترنت.

هي وسيلة جدًا سهلة يمكن من خلالها لكافة الجهات التعليمية المختلفة إن تقوم بعملية تقييم الطرائق التعليمية التي يتم إتباعها في المراحل التعليمية المختلفة.

تًعد الفكرة طريقة سهلة تعمل على إعطاء المعلم فرصة سهلة لمتابعة الطلاب مع تنمية مهاراتهم ومعرفة نقاط قوتهم وضعفهم.

العمل على قياس مستوى كل طالب ومتدرب والعمل على تقييمه بشكل سريع.

الفئات المستفيدة من خدمة بلاك بورد الكلية التقنيه

المعاهد والكليات وخاصة تلك المتعلقة بالبرامج التقنية.

أفراد عمادة التعليم عن بُعد.

متطلبات نظام خدمة بلاك بورد التقنية

وجود جهاز حاسوب يعمل بشكل صحيح.

معرفة عالية وإلمام كافي بكيفية استخدام الحاسوب وبرامجه المتعددة.

شبكة اتصال بالإنترنت.

التسجيل على النظام.

رابط دخول بلاك بورد التقنية

يمكنكم عبر الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتقنية تسجيل الدخول والاستفادة من كافة برامج نظام بلاك بورد التقنية واستخدام جميع تطبيقات وأدوات المنصة الإلكترونية واستخدامها والدخول عليها في أي وقت ترغب به.

خطوات التسجيل في بلاك بورد التقنية

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتقنية.

إدخال بياناتك الخاصة من (اسم المستخدم- كلمة المرور) ثم النقر على تسجيل الدخول.

إدخال رمز الكلية مع آخر 6 أرقام من الرقم الأكاديمي الخاص بالطالب وهذا بالنسبة لاسم المستخدم أما كلمة المرور فهي عبارة من رقم السجل المدني للمتدرب.

مواعيد تقديم بلاك بورد التقنية