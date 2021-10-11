بقسط بسيط يبدأ من 22 ريال اشتري جوالات آبل آيفون وسامسونج وأبو وفيفو وتكنو وغيرهم من اكسترا السعودية

عروض اكسترا السعودية لا تنتهي سواء على الجوالات أو غيرها من الأجهزة الكهربائية والخاصة بالكمبيوتر، بالإضافة إلى جميع مستلزمات المنزل والعناية الشخصية للرجال والنساء والمزيد من الألعاب التي تخص الأولاد والبنات بأحدث تقنية متوفرة أيضاً بسعر خاص مع إمكانية التقسيط المريح عبر شركة تسهيل بدون كفيل ولا تحويل راتب إحدى الشركات المعتمدة من البنك المركزي والتي تقدم خدمات عديدة وواحدة من الشركات في عدد من المتاجر الإلكترونية الكبيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية، تقدم خدمات التوصيل المجاني والهدايا على المشتريات هذا بجانب الخصومات والعروض اليومية والأسبوعية، وذلك تضامناً مع خطة توفير جميع السلع والمنتجات مخفضة السعر بهدف تمكين كل الشعب السعودي من تلبية احتياجاته وشراء كل ما يريد بسهولة وبالتقسيط أيضاً لتخفيف الأعباء المالية خاصة لمحدودي الدخل.

أسعار جوالات اكسترا السعودية

نوع الهاتف المواصفات السعر قيمة القسط الشهري مدة السداد هواوي نوفا 7 أي سعة 128 جيجا حجم – 4 كاميرا خلفية و واحدة أمامية الشاشة 6.4 بوصة اللون أخضر 1449 ريال 55 ريال 36 شهر تكنو سبارك 6 جو ذاكرة 64 جيجا حجم الشاشة 6.52 بوصة اللون أزرق 449 ر .س 22 ريال 36 شهر فيفو وأي 20 2021 سعة 64 جيجا حجم الشاشة 6.52 بوصة الجيل الرابع اللون أبيض 669 ر .س 32 ريال 36 شهر آبل آيفون 12 سعة 128 جيجا الجيل الخامس اللون بنفسجي فاتح 3499 ر .س بخصم 13% 168 ريال 36 شهر آبل آيفون 12 برو ماكس سعة 128 جيجا الجيل الخامس اللون أزرق 4599 ر . س بخصم 11% 220 ريال 36 شهر آبل آيفون 12 برو سعة 128 جيجا الجيل الخامس اللون أزرق 3999 ر. س بخصم 14% 192 ريال 36 شهر سامسونج جلاكسي أيه 22 سعة 128 جيجا الجيل الرابع اللون أبيض 799 ر.س 39 ريال فقط 36 شهر آبو أيه 54 سعة 64 جيجا حجم الشاشة 6.51 بوصة اللون أسود 699 ر.س 32 ريال 36 شهر آبو أيه 54 سعة 128 جيجا اللون أسود 849 ر.س 41 ريال 36 شهر

خدمات تقسيط المشتريات من اكسترا السعودية

تستطيع شراء أي من المنتجات سواء الجوالات والاستفادة من العروض والهدايا المقدمة والتقسيط أيضاً، كما تقدر التعرف على المزيد من العروض السارية حالياً من خلال الموقع الإلكتروني www.extra.com/ar-sa/

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