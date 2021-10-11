بقسط بسيط يبدأ من 22 ريال اشتري جوالات آبل آيفون وسامسونج وأبو وفيفو وتكنو وغيرهم من اكسترا السعودية
عروض اكسترا السعودية لا تنتهي سواء على الجوالات أو غيرها من الأجهزة الكهربائية والخاصة بالكمبيوتر، بالإضافة إلى جميع مستلزمات المنزل والعناية الشخصية للرجال والنساء والمزيد من الألعاب التي تخص الأولاد والبنات بأحدث تقنية متوفرة أيضاً بسعر خاص مع إمكانية التقسيط المريح عبر شركة تسهيل بدون كفيل ولا تحويل راتب إحدى الشركات المعتمدة من البنك المركزي والتي تقدم خدمات عديدة وواحدة من الشركات في عدد من المتاجر الإلكترونية الكبيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية، تقدم خدمات التوصيل المجاني والهدايا على المشتريات هذا بجانب الخصومات والعروض اليومية والأسبوعية، وذلك تضامناً مع خطة توفير جميع السلع والمنتجات مخفضة السعر بهدف تمكين كل الشعب السعودي من تلبية احتياجاته وشراء كل ما يريد بسهولة وبالتقسيط أيضاً لتخفيف الأعباء المالية خاصة لمحدودي الدخل.
أسعار جوالات اكسترا السعودية
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نوع الهاتف
|المواصفات
|السعر
|قيمة القسط الشهري
|مدة السداد
|هواوي نوفا 7 أي
|سعة 128 جيجا حجم – 4 كاميرا خلفية و واحدة أمامية الشاشة 6.4 بوصة
اللون أخضر
|1449 ريال
|55 ريال
|36 شهر
|تكنو سبارك 6 جو
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ذاكرة 64 جيجا حجم الشاشة 6.52 بوصة
اللون أزرق
|449 ر .س
|22 ريال
|36 شهر
|فيفو وأي 20 2021
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سعة 64 جيجا حجم الشاشة 6.52 بوصة الجيل الرابع
اللون أبيض
|669 ر .س
|32 ريال
|36 شهر
|آبل آيفون 12
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سعة 128 جيجا الجيل الخامس
اللون بنفسجي فاتح
|3499 ر .س بخصم 13%
|168 ريال
|36 شهر
|آبل آيفون 12 برو ماكس
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سعة 128 جيجا الجيل الخامس
اللون أزرق
|4599 ر . س بخصم 11%
|220 ريال
|36 شهر
|آبل آيفون 12 برو
|سعة 128 جيجا الجيل الخامس
اللون أزرق
|3999 ر. س بخصم 14%
|192 ريال
|36 شهر
|سامسونج جلاكسي أيه 22
| سعة 128 جيجا الجيل الرابع
اللون أبيض
|799 ر.س
|39 ريال فقط
|36 شهر
|آبو أيه 54
|سعة 64 جيجا حجم الشاشة 6.51 بوصة
اللون أسود
|699 ر.س
|32 ريال
|36 شهر
|آبو أيه 54
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سعة 128 جيجا
اللون أسود
|849 ر.س
|41 ريال
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36 شهر
خدمات تقسيط المشتريات من اكسترا السعودية
تستطيع شراء أي من المنتجات سواء الجوالات والاستفادة من العروض والهدايا المقدمة والتقسيط أيضاً، كما تقدر التعرف على المزيد من العروض السارية حالياً من خلال الموقع الإلكتروني www.extra.com/ar-sa/
ومن ضمن تلك الفرص عروض ساكو السعودية بخصومات رائعة على الأثاث والأجهزة والأدوات المنزلية ولا تنسى أن تتعرف على أسعار الجوالات مكتبة جرير مع خدمات التقسيط أيضاً، أما عن مميزات التقسيط من اكسترا كالتالي:-
- طلب المشتريات أون لاين عبر الموقع أو الاتصال على 8001420900.
- تمويل بدون كفيل يصل إلى 6.000 ريال سعودي.
- مدة السداد تصل إلى 36 شهر بقسط بسيط.
- تمويل بدون تحويل الراتب.
- توصيل مجاني للمشتريات التي تزيد عن 99 ريال سعودي.
- كوبون خصم.