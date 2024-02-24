بفرمان ملكي.. نقل مواطن سعودي من القاهرة للرياض بطائرة خاصة

شهدت الساعات القليلة الماضية صدور فرمانًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقل مواطن سعودي من العاصمة المصرية القاهرة لعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وذلك بعد معاناته المرضية خلال الفترة الماضية.

تفاصيل نقل مواطن سعودي من القاهرة للرياض بطائرة خاصة

📷 #صور | نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في #المملكة.. في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.

🇸🇦🇸🇦#عكاظ pic.twitter.com/110SuHAmpo — عكاظ (@OKAZ_online) February 23, 2024

كشفت تقارير صحفية سعودية أن السفارة السعودية بجمهورية مصر العربية، تابعت بالأمس الجمعة، وضع حالة المريض بالتعاون مع الجهات المعنية بالقاهرة، وذلك استلزم نقل الحالة للسعودية بأقصى سرعة ممكنة.

وأشارت إلى أن المواطن السعودي نجحت سفارة المملكة في نقله من مطار القاهرة الدولي من خلال طائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجه في بلاده المملكة العربية السعودية.

وجاء حرص القيادات الرشيدة في المملكة العربية السعودية على ضرورة الاهتمام بالمواطنين داخل وخارج البلاد السعودية، حيث لابد من توفير أعلى درجات الاهتمام بالمواطن السعودي.

ومن المقرر أن يبدأ المواطن السعودي استكمال علاجه داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث يجد اهتمامًا كبيرًا من قبل القطاع الطبي في بلاد الحرمين الشريفين، بعد تدهور حالته الصحية بشكلًا كبير.

ويجد الشعب السعودي اهتمامًا منقطع النظير من قيادات المملكة العربية السعودية والمتمثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.