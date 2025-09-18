بـ6 إتفاقيات تعاون .. إنتهاء مشاركة التأمينات الإجتماعية بمؤتمر “Money 20/20”

أنهت هيئة التأمينات الاجتماعية مشاركتها في مؤتمر “Money 20/20” المنعقد في العاصمة الرياض، حيث وقّعت على هامش المؤتمر 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من البنوك وشركات التمويل في القطاع الخاص؛ بهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة للمتقاعدين، لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

تفاصيل الإتفاقيات الموقعة

وشملت هذه الاتفاقيات تقديم عروض تمويلية متنوعة للمتقاعدين، منها القروض الشخصية، والتمويل التأجيري للسيارات، إلى جانب توفير حلول دفع وتقسيط مرن للمتقاعدين، حيث سيتم إطلاق خدمة التمويل عبر تطبيق “GOSI” خلال الفترة المقبلة.

كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرات تفاهم تهدف لتوفير حلول تقسيط الرسوم الدراسية، والاستفادة من خيارات تقسيط الإيجار، إضافة إلى تقديم منتجات وحلول مالية مبتكرة للمتقاعدين بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

تفاصيل مشاركة المؤسسة

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة المؤسسة في المؤتمر بصفتها راعيًا ذهبيًا، جاءت في إطار خطوة تعكس حرصها على التواجد الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية المتخصصة في التقنية المالية، وتسليط الضوء على إنجازاتها في مجال الابتكار والتحول الرقمي، كما خصصت جناحًا تفاعليًا لاستعراض أحدث مبادراتها الرقمية وحلولها المبتكرة يتيح للزوار الاطلاع على تجارب عملية تثري وعيهم المالي وتعكس ريادتها في تطوير خدمات نوعية تخدم مختلف فئات المجتمع.