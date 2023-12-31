بـ11 موقعًا .. موعد وأماكن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية

تستمر جهود الأحوال المدنية لدعم المواطن في شتى ربوع المملكة العربية السعودية بشكل إسبوعي، حيث تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعًا حول المملكة, وذلك في إطار مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

سيارة الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية _ مصدر الصورة: سبق

موعد الخدمة بمكة المكرمة

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في الكلية التقنية بجدة لمدة يومين، ومركز أبو راكة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز ثول لمدة ثلاثة أيام.

منطقة الباحة

وفي نفس السياق تقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها يوم الاثنين للرجال في مدرسة أبن القيم الجوزية الابتدائية والمتوسطة بمركز يبس التابع لمحافظة المخواة لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مستشفى محافظة القرى، فيما تقدم الخدمة يوم الجمعة في حديقة محافظة غامد الزناد لمدة يوم واحد لكل منهما.

حائل

كما تقوم الوحدة المتنقلة في منطقة حائل بتقديم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مركز التأهيل الشامل بحائل، ويوم الثلاثاء للنساء في الثانوية السابعة عشر للبنات بحائل لمدة يوم واحد لكل منهما.

الوحدات المتنقلة بعسير

وتعمل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية يوم الاثنين لتقديم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الفرشة العام بمنطقة عسير لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم خدماتها يوم الخميس للرجال في مهرجان الفقع الثالث بمركز شري بمنطقة القصيم لمدة ثمانية أيام.

الجدير بالذكر أن الوحدات المتنقلة للاحوال المدنية تعمل على توفير خدمات السجل المدني للمستفيدين والمستفيدات كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.