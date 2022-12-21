بـ ١١ صورة رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف تحتفل بزواجها بطريقة غريبة

تزوجت الفنانة التونسية رانيا التومي بطلة مسلسل المخرج المصري خالد يوسف الجديد بأحد السوريين الجنسية يدعى “أبو فاروق” واحتفلت رانيا التومي بحفل زفافها ليلة أمس الثلاثاء مع بعض من أصدقائها المقربين وأهلها واعدت حفل زفافها على الطريقة التونسية بطريقة جميلة أبهرت كافة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وبإطلالتها الجميلة وفستانها المميز التي ظهرت به.

رانيا التومي تشارك صورة من حفل زفافها

شاركت الفنانة التونسية رانيا التوني بطلة مسلسل خالد يوسف العديد من الصور لحفل زفافها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير انستجرام، وارتدت رانيا التومي فستان أبيض مطرز باللون الذهبي وبه العديد من المشغولات الذهبية التي ارتدتها على وجهها ورأسها، كما ظهرت رانيا التومي وهي ترقص مع إحدى صديقاتها على الطريقة التونسية.

علاقة رانيا التومي بخالد يوسف المخرج

جدير بالذكر أن الفنانة التونسية رانيا التومي قد ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي وخطفت أنظار متابعيها في الوسط الفني، وكان خالد يوسف قد استعان بالنجمة رانيا التومي في عمله الدرامي الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2023، وهو مسلسل “سره باتع” والذي يشارك فيه باقة من ألمع النجوم، وفي وقت سابق تم اختيار رانيا التومي ملكة جمل تونس.