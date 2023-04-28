بعد هطول الأمطار بالرياض اليوم.. «الأرصاد» تحدز مواطني المنطقة الشرقية

نَوه المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، على مواطني المنطقة الشرقية بضرورة توخي الحذر، في ظل استمرار تغيرات الأحوال الجوية السئية على المنطقة، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية تتضمن الأتربة والغُبار المثار، مع زيادة نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة.

وفي سياق ذلك يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة الطقس السيئة، على المنطقة الشمالية “الأحساء”، وتمتد لتشمل مناطق مثل الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، بقيق، القطيف، وراس تنورة، ابتداءً من اليوم وحتى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم غدِ السبت، حيث تجدر الإشارة إلى أن مدينة الرياض شهدت مساء اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من المدينة، وذلك وفق ما أعلنه “الوطني للأرصاد” في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أصدر تحذيرا مبكرا اليوم للرياض والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، متوقعا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة.

🔴 فيديو امطار شمال العاصمة #الرياض الآن

تصوير ابراهيم الخضيري pic.twitter.com/V7RJusRvk7 — علوم الامطار (@UloomAlmtar) April 28, 2023

بالإضافة إلى ذلك فقد المركز، إلى أن الرياض ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح متحركة وانخفاض في مدى الرؤية حتى الساعة 10 مساءً، مشيرًا إلى أن بعض المناطق في القصيم وحائل ستشهد عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح نشطة وتساقط برد وسيول وتدني في الرؤية حتى الساعة 10 مساءً.

وجاءت حالة الطقس في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية على النحو التالي: