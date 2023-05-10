بعد نزول حساب المواطن دفعة “66 مايو 2023” خدمة المستفيدين توضح سبب حالة الدفع لايوجد

أعلنت الموارد البشرية عن بدء نزول حساب المواطن الدفعة 66 في حسابات المستفيدين المؤهلين في البرنامج، و أنه يستمر إلى نهاية اليوم الأربعاء، وأفادت خدمة المستفيدين في ردها عن تساؤل أحد المسجيل في البرنامج أنه في حال الدفع “لايوجد” فهذا يعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين تجاوز الحد المانع للحصول على الدعم، حيث يتم صرف الدعم بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها.

تفاصيل الدفعة الـ 66 | 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مايو. pic.twitter.com/aIiH9aNb1a — حساب المواطن (@citizenaccount) May 10, 2023

رفع اعتراض حساب المواطن

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن تقديم اعتراض بسبب نقص مبلغ الدعم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن من خلال حسابنا الشخصي على الرابط: ca.gov.sa.

ثم نختار أيقونة دراسة الأهلية.

نقوم بالضغط على عبارة: “أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي”.

تظهر معنا أسباب عدم الأهلية.

في الأخير نقوم بتقديم الاعترتض بعد رفع المستندات التي تثبت الأهلية.

خطوات إرفاق المستندات في حساب المواطن

لإرفاق المستندات في بوابة حساب المواطن نقوم باتباع الخطوات التالية:

نقوم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ثم نقوم بالضغط على تفاصيل الطلب.

وبعدها نختار أيقونة إدارة المرفقات.

ثم نختار نوع المرفق المراد رفعه من القائمة.

وفي الأخير نضيف المستند ونضغط على حفظ.

رقم حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية والنمية الاجتماعية مجموعة من القنوات لخدمة المستفيدين من البرنامج، وهي على النحو التالي: