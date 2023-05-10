أخبار السعودية

بعد نزول حساب المواطن دفعة “66 مايو 2023” خدمة المستفيدين توضح سبب حالة الدفع لايوجد

أيمن عبد الحميد

أعلنت الموارد البشرية عن بدء نزول حساب المواطن الدفعة 66 في حسابات المستفيدين المؤهلين في البرنامج، و أنه يستمر إلى نهاية اليوم الأربعاء، وأفادت خدمة المستفيدين في ردها  عن تساؤل أحد المسجيل في البرنامج أنه في حال الدفع “لايوجد” فهذا يعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين تجاوز الحد المانع للحصول على الدعم، حيث يتم صرف  الدعم بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها.

حساب المواطن
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تنبيه هام وجديد من حساب المواطن للمقيمين خارج السعودية بخصوص الدفعات

رفع اعتراض حساب المواطن

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن تقديم اعتراض بسبب نقص مبلغ الدعم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • نقوم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن من خلال حسابنا الشخصي على الرابط: ca.gov.sa.
  • ثم نختار أيقونة دراسة الأهلية.
  • نقوم بالضغط على عبارة: “أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي”.
  • تظهر معنا أسباب عدم الأهلية.
  • في الأخير نقوم بتقديم الاعترتض بعد رفع المستندات التي تثبت الأهلية.
اعتراض حساب المواطن
رفع اعتراض حساب المواطن

خطوات إرفاق المستندات في حساب المواطن

لإرفاق المستندات في بوابة حساب المواطن نقوم باتباع الخطوات التالية:

  • نقوم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج.
  • ثم نقوم بالضغط على تفاصيل الطلب.
  • وبعدها نختار أيقونة إدارة المرفقات.
  • ثم نختار نوع المرفق المراد رفعه من القائمة.
  • وفي الأخير نضيف المستند ونضغط على حفظ.
حساب المواطن
خطوات إرفاق المستندات في حساب المواطن

رقم حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية والنمية الاجتماعية مجموعة من القنوات لخدمة المستفيدين من البرنامج، وهي على النحو التالي:

  1. بوابة حساب المواطن.
  2. رقم حساب المواطن “مركز الاتصال”.
  3. خدمة المستفيدين.
  4. صوتك مسموع.
رقم حساب المواطن
رقم حساب المواطن
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أيمن عبد الحميد

كاتب في موقع نجوم مصرية، حاصل على باكالوريوس رياضيات، وماجستير اقتصاد نقدي وبنكي، متصرف إداري في مؤسسة حكومية، مهتم بالكتابة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

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