بعد مقطع أشعل غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي… شرطة الدمام تقبض على 5 أشخاص بعد ما فعلوه بهذا الشاب

دوريات الأمن هي واحدة من وحدات الأمن العام في المملكة العربية السعودية، ومن وظيفة الدوريات الأمنية حفظ الأمن والأمان بجميع مناطق المملكة.

خمسة أشخاص يعتدون على شخص- المصدر: "تويتر"

وعلى غرار ذلك فقد استطاعت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع شرطة مدينة الدمام أن تقبض على خمسة أشخاص قد ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على شخص آخر بالضرب.

ومن جانبه فقد بين حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي «X تويتر سابقا» أنه قد تم إيقاف المتهمين والقبض عليهم وتم استكمال الإجراءات النظامية ضدهم وإحالتهم للنيابة العامة.

انتشار المقطع

من جانب آخر كان عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا مصورا يظهر من خلاله تعدي عدد من الشباب على شخص آخر بطريقة استفزازية، وقد طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على من قام بذلك وتشديد العقوبة عليهم.

🎥 | دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية وشرطة مدينة الدمام تقبضان على (5) أشخاص لاعتدائهم على آخر. pic.twitter.com/6TwrxW7TLK — الأمن العام (@security_gov) December 7, 2023

تفاصيل ما حدث

وبحسب ما ظهر في المقطع المصور، فقد كان الشخص المعتدي يقوم بالوقوف في طابور انتظار تعبئة السيارة الخاصة به بالوقود، وقد قام بتوجيه الشتائم والسباب والتهديدات إلى الشخص الآخر الذي كان يقف خلفه في طابور الانتظار، ثم بعد ذلك، اعتدى ذلك الشخص بالضرب على الشخص الآخر، ووجه إليه عدة لكمات قوية في وجهه ورأسه، مما تسبب في فقد المعتدى عليه وعيه.

ثم قام، بالتدخل بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين في محطة الوقود لفض الاشتباك بين الطرفين، حيث استطاعوا أن يسيطروا على الشخص المعتدي وتم تسليمه للجهات الأمنية المختصة، ومن جانبها فقد أعلنت الجهات الأمنية في مدينة الدمام أنها استطاعت أن تحدد هوية الشخص المعتدي، حيث تم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

موعد حدوث الواقعة

وبحسب ما صرح به المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، وبعد التحريات التي قامت بها شرطة الدمام، فقد تبين أن هذه الواقعة قد حدثت منذ شهرين، ولم يقم المعتدى عليه بتقديم بلاغ للجهات الأمنية في وقت وقوع الحادثة.

ومن جانبه فقد شدد المتحدث الإعلامي على أن الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية لن تتهاون في التعامل مع أي اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الأمر.

من جانب آخر فقد قال المتحدث الإعلامي إن تلك الواقعة هي الثانية التي يتم تداولها خلال وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الحالي، حيث تم تداول مقطع فيديو آخر يظهر من خلاله شخص مصري يعتدي بالضرب على آخر في أحد المقاهي في مدينة الرياض.