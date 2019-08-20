بعد مباراة الاتحاد اليوم تصريحات مهمة لرئيس النادي ومطلب موجه منه للجمهور

انتهت منذ قليل مباراة الاتحاد اليوم في دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، والتي أقيمت على ملعبه في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حيث حقق العميد انتصارًا غاليًا في بداية مشواره بفوزه على العهد اللبناني بثلاثية نظيفة، وأداء جيد يحاول من خلاله أن يطمئن جماهيره قبل بدء معترك الدوري السعودي غدًا الخميس، وقد أدى اللاعبون بمستوى متميز احترموا من خلاله خصمهم فكانت النتيجة في صالحهم وكذلك مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة.

تصريحات رئيس النادي بعد مباراة الاتحاد اليوم

وتعليقًا على مواجهة اليوم كان للسيد أنمار بن عبد الله الحائلي رئيس النادي تصريحات مهمة، أكد من خلالها على عدة نقاط أولها أن انتصار اليوم هو الثالث على التوالي لناديه سواء قاريًا أو عربيًا، وهو ما يؤكد الحرص على التمثيل المشرف للمملكة، وثاني النقاط التي أشار إليها أن اللاعبون أدوا ما عليهم واحترموا الخصم فاستحقوا الفوز بجدارة، كما أضاف الحائلي من ضمن تعليقاته ومطالبًا الجماهير بتكثيف الحضور أن حضورهم اليوم كان جيدًا، ولكنه بالطبع يتمنى أن يتزايد وبشكل مكثف أمام الرائد في بداية الدوري.

وقد ظهر بعد مباراة الاتحاد اليوم أن الجهاز الفني واللاعبون يتعاملون مع البطولات المختلفة والمشاركات المتعددة بعقلانية وتوزيع للمجهود، وكان ذلك محور النقطة الرابعة والأخيرة التي تحدث عنها رئيس نادي الاتحاد في إطار تعليقاته عقب المباراة على حساب النادي على تويتر.