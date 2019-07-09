لمستحقي الدعم.. الآن بدء صرف الدفعة الـ 20 من برنامج حساب المواطن “دفعة شهر يوليو”

بدأ منذ قليل إيداع الدفعة العشرون من برنامج حساب المواطن في حسابات المواطنين مستحقي الدعم، وتتزايد عمليات البحث في هذه الأونة على رابط تسجيل الدخول في برنامج حساب المواطن، ليستعلم المواطنون منه على قيمة الدفعة، البوابة الإلكترونية لحساب المواطن هي بوابة قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشائها لتساعد المواطنين في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الكثير من المواطنين، وتزيد من ضغوط وأعباء الحياة على كاهلهم فأتى حساب المواطن لتقديم المساعدات المالية لمستحقي الضمان الاجتماعي، ووصل إجمالي الدفعات الماضية كاملة قرابة 45 مليار ريال سعودي.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/lA6Dc7gZJ5 — حساب المواطن (@citizenaccount) July 9, 2019

متى يبدأ صرف الدفعة العشرون من برنامج حساب المواطن؟

يتسائل العديد من المواطنين عن موعد إيداع الدفعة الـ20 من برنامج حساب المواطن، وتبدأ البوابة الإلكترونية لحساب المواطن صرف دفعة شهر يوليو ابتدءً من الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الحالي، ويمكنك التعرف على مبلغ الدعم للدفعة عن طريق الاستعلام برقم الهوية من خلال البوابة الإلكترونية.

موعد صرف الدفعة الـ 21 من برنامج حساب المواطن

وفيما أعلن برنامج حساب المواطن أن آخر موعد للتسجيل في الدفعة الـ21 هو اليوم الاربعاء 10 يوليو أي نفس يوم صرف الدفعة الـ20، ودعا البرنامج في وقت لاحق المواطنين الراغبين في التسجيل في الدفعة القادمة سرعة التوجه والتسجيل في برنامج حساب المواطن لدفعة شهر أغسطس، المقرر أن تصرف في يوم العاشر من الشهر القادم، أو إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد تصرف الدفعة يوم قبله او بعده.