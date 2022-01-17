بعد قرار عودة الدراسة الحضورية، إليك طريقة التسجيل في نظام نور للنقل المدرسي1443

أعلنت شركة تطوير خدمات النقل في المملكة العربية السعودية عن بدأ التسجيل في خدمة النقل المدرسي خلال الفترة المقبلة، وأوضحت الشركة التي تُعتبر الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في المملكة أن بدأ التسجيل في خدمة النقل المدرسي تأتي انسجاماً مع القرارات التي أصدرتها وزارة التعليم بعودة الدراسة الحضورية اعتباراً من 23 يناير الحالي، رغم استمرار العمل بمصة “مدرستي” التعليمية.

الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعقيم الحافلات

هذا ويتم التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1443 عبر نظام نور الإلكتروني حيث دعت وزارة التعليم جميع القطاعات التابعة لها للالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا، لجهة التباعد المكاني وتعقيم الحافلات، داعية إلى المسارعة في التسجيل المبكر وفق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان استفادة الفئات الأكثر حاجة من حيث الحالة الاجتماعية والبعد عن المدرسة بما يضمن سلامة جميع الطلاب.

طريقة التسجيل في نظام نور الإلكتروني

يتم التسجيل في النقل المدرسي عبر موقع نظام نور الإلكتروني بالدخول إلى الموقع عبر الرابط ثم الدخول على خدمة النقل المدرسي 1443هجري وتسجيل بيانات المستخدم بشكل كامل إضافة إلى سداد أجور التسجيل للعام الكامل وتبلغ 200 ريال سعودي

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد اتخذت جملة من القرارات التي نصت على عودة الدراسة الحضورية في جميع المدارس الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستمرار العمل بمصة “مدرستي التعليمية” وفق حالات خاصة حددتها الوزارة.