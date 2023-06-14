بعد قرار تبكير معاش يوليو.. التأمينات توضح بعض الأشياء بخصوص رواتب القطاع الخاص

أعلنت صباح اليوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أجر العاملين في القطاع الخاص يعتمد على جهة العمل الذي يشتغل لديها وحقوقه وواجباته على حساب صاحب العمل بموجب قوانين وزارة الموارد البشرية.

وفي جوابها على سؤال ورد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول موعد صرف رواتب القطاع الخاص، أجابت المؤسسة العامة للتأمينات في تغريدة قائلة: “نرحب بك، ونود أن نذكركم بأن أجر المشترك في القطاع الخاص يتوقف على جهة العمل وحقوقه وواجباته لدى صاحب العمل بموجب قوانين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نحن سعداء بخدمتكم”.

تقديم الموعد

وقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق وبشكل رسمي عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لعملاء النظام، حيث سيتم صرفه في تاريخ 25 يونيو 2023م، وهو يوم السابع من شهر ذي القعدة 1444هـ.

تم اتخاذ هذا القرار من قبل المؤسسة الاجتماعية نظراً لتزامن موعد الصرف المقرر في الأصل بتاريخ 1 يوليو 2023م مع عيد الأضحى المبارك.

صرف رواتب وتأمينات شهر يونيو

في سباق مع الزمن، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحديد موعد صرف رواتب أنظمة التقاعد والتأمينات لشهر يونيو الحالي.

يأتي هذا في أعقاب إعلان وزارة المالية بتقديم موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام في شهر يونيو، حيث سيتم صرفها يوم الاثنين 26 يونيو بدلاً من يوم 27 من الشهر.