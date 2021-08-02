بعد فتح العمرة.. ما هي الشروط الجديدة و طريقة حجز العمرة إلكترونيًا

بعد انتهاء موسم الحج للعام 1442هـ، و فتح العمرة أمام المواطنين والمقيمين والأجانب من خارج المملكة العربية السعودية، يتساءل الكثيرون عن الشروط الجديدة وطريقة حجز العمرة إلكترونيًا، في ظل استمرار جائحة كورونا العالمية، وتداعياتها من فرض تدابير إحترازية وإجراءات صارمة لمنع والحد من انتشار الفيروس القاتل، ومن المفيد بعد التخفيف من الإجراءات المقيدة للسفر إلى المملكة، والسماح للراغبين بأداء العمرة من الخارج، وذلك اعتبارًا من 10 أغسطس الجاري، التعرف على الشروط الجديدة للحجز وأداء مناسك العمرة، وطريقة الحجز الإلكتروني والحصول على تأشيرة العمرة 2021م عبر تطبيق اعتمرنا، تابعوا معنا.

فتح العمرة

الشروط الجديدة لـ حجز العمرة إلكترونيًا

بعد فتح العمرة وباب الحجز إلكترونيًا، حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط والضوابط من أجل الحصول على تأشيرة العمرة، سواء من داخل المملكة أو من خارجها في ظل الظروف السائدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته الجديدة، وتضمنت هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على تصريح العمرة قد تلقى جرعات لقاح كورونا المعتمد من قبل السعودية .

على المتقدم تقديم شهادة صحية تثبت التحصين (أخذ جرعات لقاح كورونا) وتصادق على الشهادة ، الجهات الرسمية المختصة في بلد الشخص المتقدم على طلب تصريح العمرة.

يجب على المتقدم لأداء العمرة التعهد والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي حددتها وزارة الصحة السعودية.

الالتزام باجراءات الحجر الصحي المركزي وفق الآليات التي أعلنتها الجهات المختصة بشأن دخول المسافرين إلى المملكة.

أن يكون سنّ المتقدم للحصول على تأشيرة العمرة 18 عامًا فأكثر.

ومن الضوابط التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة السعودية لمنح تأشيرات العمرة للأجانب من خارج المملكة، بعد قرار فتح العمرة ، تحديد أعداد المعتمرين القادمون من كافة الدول ، وعلى أن لا يزيد عدد المعتمرين عن 20 ألف شخص يوميًا، ولا يتم إصدار التأشيرة إلا بعد التحقق من الحالة الصحية للمعتمر وفق الشروط والضوابط التي أعلنتها الوزارة.

طريقة حجز العمرة إلكترونيًا

بعد الإعلان عن فتح العمرة، فإن الحصول على تأشيرة العمرة أو التصريح يتم حصريًا بشكل إلكتروني عن طريق تطبيق اعتمرنا للهواتف المحمولة وفق الخطوات التالية:

بعد تنزيل تطبيق اعتمرنا من خلال الرابط التالي من متجر جوجل بلاي: اعتمرنا

النقر على الموافقة على الأذونات التي يطلبها التطبيق .

الضغط على مستخدم جديد.

ثم الضغط على خيار استمرار.

إدخال صفة مستخدم التطبيق.

كتابة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بمستخدم تطبيق اعتمرنا.

ثم الضغط على خيار الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك النقر على زر تسجيل.

ثم الضغط على خيار أداء عمرة، وتحديد الشخص، والمرافقين له في العمرة.

ثم الضغط على خيار استمرار.

وبعد ذلك يفتح تبويب فيه التقويم لتحديد الموعد المناسب ، وبعد الضغط على الموعد الذي يناسبك ، اختيار الدخول لأداء مناسك العمرة.

وثم النقرعلى الموافقة على التعهد المكتوب، والضغط على خيار استمرار.

وبعد الانتهاء من الخطوات المذكورة يجب الاحتفاظ بالباركود، وذلك من أجل إبرازه للأشخاص المعنيين عند طلبه أثناء تأدية نسك العمرة.