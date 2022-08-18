بعد غرق قرى في جازان بالسيول.. إحالة المتسببين إلى النيابة

أعفى أمير منطقة جازان بالإنابة الأمير محمد بن عبد العزيز، رئيس وأعضاء لجنتي مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والأودية والعقوم، في محافظتي أحد المسارحة والدرب من منصبهما، بعد غرق قرى في جازان بسبب السيول.

كما وجه الأمير بإحالة المتسببين في تحويل مجاري الأودية إلى النيابة العامة لتطبيق الأنظمة والتعليمات في حقهم.

فيديو | بعد غرق قرى في جازان بالسيول.. أمير جازان بالإنابة يحيل المتسببين في تحويل مجاري الأودية إلى النيابة العامة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم#الإخبارية pic.twitter.com/izygmR4MAg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2022

وكانت سيول قوية قد داهمت بعض من محافظات وقرى جازان، وتسببت في غرق شبه كامل لها، لاسيما في أحد المسارحة والدرب، وتضرر مواطنين، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة بسبب تقلب الطقس.

ومن أكثر القرى التي تعرضت للضرر قرية جاضع الخمسن التي اضطر رجال الأمن إلى إخراج سكانها إلى فنادق بعد غرق القرية شبه الكامل بحسب ما قال متابعون على تويتر.

وتداول بعض المواطنون مواقع فيديو عبر مواقع التواصل، لغرق القرى، لافتين إلى أن ”العقوم الترابية“ على الوادي، هي السبب في اقتحام السيول للقرى والمناطق، بعد التأثير على مسارها“.