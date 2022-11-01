بعد صرف الدعم العناية بالعملاء تتلقى اعتراضات المستفيدين على شروط الضمان الاجتماعي

العديد من المواطنين السعوديين عبروا عن استيائهم على حساب العناية بالمستفيدين الخاص ببرنامج الضمان المطور في الساعات الأخيرة، والسبب يرجع إلى وجود مجموعة من الشروط التي قيدت حصولهم على مبالغ الدعم، مع العلم أن بعض الأسر الأسر السعودية فيها أطفال وكبار سن ونساء أيضا، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تراقب اعتراضات المواطنين بحذر وشدة، سنتعرف على تفاصيل أكثر من خلال مقالنا هذا.

اعتراضات المستفيدين على شروط الضمان

أبدى المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج الضمان المطور غضبهم من خلال منصة تويتر بخصوص شروط الضمان، وقد قال أحد المستفيدين على حساب العناية بالمستفيدين بأن الزوج المستقل مع أبناءه وفي أسرته يوجد كبار السن ولكن توقف صرف الضمان فقط لأن الزوجة تتقاضى راتبا يصل إلى الحد المانع، كما طالب بتعديل الشروط، ونوهت الوزارة إلى وجوب الولوج إلى آلية احتساب الضمان للتعرف على المبالغ المستحقة.

شروط إثبات الاستقلالية

من بين أهم الشكاوى التي تلقاها حساب العناية بالمستفيدين كان بخصوص شروط إثبات الاستقلالية، والوزارة نوهت إلى أن المواطن السعودي سيمكنه الحصول على دعم البرنامج في حال تمت إضافته كتابع، أما إن كان هذا الشخص مقيما بمفرده فهو ملزم بتوفير المستندات التي تثبت استقلاليته مع توثيقها من طرف الجهات المختصة، ودون ذلك لا يتم اعتباره توافق للائحة التنفيذية مع البيانات وسيتم رفض الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد عن شروط التسجيل في برنامج الضمان، والتي يجب أن تتوفر في كل المستفيدين سواء في العائل أو التابعين، ومن أبرزها نذكر لكم ما يلي: