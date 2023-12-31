بعد ساعات… صرف الضمان الاجتماعي الدفعة 25 بالزيادات الجديدة يناير 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بَدْء إيداع الضمان الاجتماعي “الدفعة رَقَم 25” في حسابات المستفيدين يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، مضافًا إليه الزيادات الجديدة للتابعين وعائل الأسرة، حيث يعد الضمان الاجتماعي واحد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة السُّعُودية للمواطنين، لمواجهة الغلاء وتحديات الحياة، ووفقًا إلى ذلك رفعت الحكومة مقدار الدعم المخصص للأسر السُّعُودية وفقًا إلى عدة شروط وآليات نكشفها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية.

زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي يناير 2024

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موافقة خادم الحرمين الشريفين على زيادة معاش الضمان الاجتماعي 20%، نظرًا إلى للتحديات التي تواجه الكثير من المواطنين، حيث تلاحظ أن الزيادات الجديدة للتابعين وعائل الأسرة جاءت كالتالي:

عائل الأسرة: قبل الزيادة 1100 ريال سعودي، بعد الزيادة 1320 ريال سعودي.

التابع: قبل الزيادة 550 ريال سعودي، بعد الزيادة 660 ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهلية الضمان الاجتماعي الجديد يمكن للمستفيدين الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وفقًا إلى الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الدعم والحماية الاجتماعية.

تحديد أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

حدد الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

أكتب رَقْم الضمان.

سجل رمز التحقق.

النقر على أيقونة عرض النتائج.

لحظات وتظهر نتيجة دعم الضمان الاجتماعي.

أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، التي ذكرتها عبر تدوينه في موقع التواصل الاجتماعي توتير، ذكرت فيها أن وجود ضريبة مسجلة على السجل التجاري لمقدم الطلب تمنعه من الأهلية، لذلك أكدت عليه باتباع رحلة الاعتراض، بداية من دفع المستحِقّات اللازمة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مرورًا بشط الرَّقَم الضريبي ثم تقديم اعتراض في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وأخيرَا إرفاق المستندات الداعمة لذلك.

خطوات تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي

يمكنكم تسجيل طلب اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي إلكترونيًا وفقًا إلى الإجراءات التالية:

أدخل على رابط موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية. أختار أيقونة (البرامج). اختر (برنامَج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي). الضغط على أيقونة (الاعتراضات). الخطوة الأخيرة (الاطلاع على نتيجة الاعتراض).

كما يمكنكم الاستفسار عن أهلية الضمان الاجتماعي الجديد عبر الرَّقْم الموحد للضمان الاجتماعي (19911).

أسباب إيقاف صرف الضمان الاجتماعي الجديد

يتوقف صرف مَعِاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في حدوث إحدى العناصر 5 التي أعلنت عنها الصفحة الرئيسية للضمان الاجتماعي عبر منصة اكس (تويتر سابقا)، التي جاءت كالتالي:

عند إثبات أن بيانات المستفيد غير صحيحة.

في حال ثبوت أن المستفيد لم يلتزم بخطة التأهيل.

عند التأخير في تحديث البيانات المطلوبة في مدة تتجاوز 30 يوم.

في حال ثبوت أن المستفيد القادر على العمل لا متكاسل في البحث عن عمل.

عند التخلف في شرط من شروط الضمان الاجتماعي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات الاستعلام عن صرف الضمان الاجتماعي الدفعة 25 بالزيادات الجديدة.