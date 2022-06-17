بعد تعيينها بقرار وزير الشؤون الإسلامية .. من هي رئيسة قسم إعلام الوزارة الجديدة؟

تخطوا المملكة العربية السعودية يومًا بعد يوم خطوات ثابتة نحو تمكين المرأة ومنحها دورها في الحياة المجتمعية بما لا يتنافى مع تعاليم الإسلام وقوانين المملكة.

وزير الشؤون الإسلامية يختار امرأة لقسم الإعلام

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ظهر فيديو تداوله متابعي السوشيال ميديا في السعودية وذلك على نطاق واسع يظهر فيه وزير الشؤون الإسلامية‬⁩ الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وهو يقرر تكليف سيدة متخصصة في الإعلام لتكون رئيسة لقسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة مكان زميلها المتخصص في الحاسب.

رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع قرار وزير الشؤون الإسلامية

وشهدت ردود الأفعال حول الفيديو المنتشر جدلًا وانقسم رواد مواقع التواصل إلى قسمين بين مؤيد أن كل شخص يعين بمجال تخصصه، ويكون هو الأنسب للمكان وبين أن الخبرة يجب أن تلعب دورا بالتوظيف حسب الأداء الوظيفي والتدرج المهني.

في حين ترى مجموعة كبيرة ضرورة تمكين المرأة في جميع المناصب، خاصة في وزارة الشؤون الإسلامية حيث أشاد الوزير آل الشيخ بكفاءة المرأة في عملها بالوزارة.

من هي صاحبة قرار وزير الشؤون الإسلامية ؟

الجدير بالذكر أن رئيسة قسم الإعلام الجديدة والمكلفة بقرار من وزير الشؤون الإسلامية هي شهد وجيه منشي صاحبة شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإعلام، تخصص علاقات عامة من جامعة أم القرى.

وكانت شهد تعمل موظفة في قسم الإعلام عندما قرر الوزير آل الشيخ تعيينها مديرة للقسم بدلا من مديرها الزهراني المتخصص في المحاسبة.