بعد تعرضها لوعكة صحية.. زيارة طليق إلهام الفضالة لـ هيا الشعيبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تعرضت الفنانة هيا الشعيبي إلى وعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، وفي الوقت الذي كان البعض يبحث فيه عن حالتها الصحية وهل استردت عافيتها أم لا؛ ظهر اسم طليق إلهام الفضالة في القصة، ليجعل اسم هيا الشعيبي يتصدر التريند. ماذا حدث؟.

طليق إلهام الفضالة يزور هيا الشعيبي

يعلم الجميع حجم الخلافات التي وقعت بين الفنانة هيا الشعيبي والنجمة إلهام الفضالة، وكيف أن التراشق بينهما استمر لفترات طويلة بل ووصل إلى ما هو أبعد من ذلك.

وبعد تعرض هيا الشعيبي إلى وعكة صحية بسبب ارتفاع نسبة السكر لديها، ومن ثم نقلها إلى المستشفى، فوجئ الجميع بها وهي تنشر فيديو على حسابها في موقع سناب شات.

في الفيديو ظهر طليق الفنانة إلهام الفضالة السيد خليل التميمي وهو يزور هيا الشعيبي في المستشفى ويطمئن عليها.

وقالت هيا في الفيديو: “تلوموني لما أحب أخوي خليل التميمي ولما أحترمه وأقدره، خليل أول واحد من درى أني مريضة دش عليا وجاني”.

وتابعت: خليل التميمي أبو حمود أنت هنا، وأشارت على رأسها، وهذا الفيديو تم تداوله بكثافة حيث اعتبر البعض أن سبب الخلاف بين هيا وإلهام ربما تكون السبب فيه إلهام الفضالة.