بعد تصدرها التريند.. 3 مشاهد لا تصدق في حفل زفاف شمس الأسطورة السابق

أثارت الفنانة السعودية شمس الأسطورة جدلا واسعا عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور إنستجرام، وظهرت شمس في بعض الصور والمقاطع التي أوحت للجمهور بأنها تستعد لحفل زفافها، مما جعل الجمهور يتساءل عما إذا كانت سوف تتزوج مجددا أم لا.

شمس الأسطورة تثير الجدل بصور الزفاف

في الحقيقة شمس الأسطورة فعلت كل شيء عدا أن تخبر متابعيها بأنها ذاهبة إلى حفل الزفاف الخاص بها.

حيث كتبت على حسابها: “عقبال كل اتنين بيحبوا بعض”، ولكن لم تفصح عن شخصية العريس ولم تعلن عن حقيقة حفل الزفاف.

والتصرفات الغريبة والمثيرة للجدل هي عادة شخصية لدى شمس الأسطورة، ودعونا نخبركم بأغرب تصرفاتها على الإطلاق.

أغرب تصرفات شمس الأسطورة في حفل زفافها السابق

في حفل زفاف شمس الأسطورة السابق على الإعلامي تركي القرني؛ قامت بعدة تصرفات من أغرب ما يكون، أثارت بها الجدل وتصدرت التريند.

بداية قامت الفنانة شمس الأسطورة بحضور حفل الزفاف بفستان أسود، وهو ما تعجب منه كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد ذلك قامت بعمل سباق “ركض” بينهما وبين زوجها، وكانت النتيجة في النهاية هي سقوطها أرضا، كونها كانت تركض بحذاء بكعب مرتفع.

والأغرب كان خلو قاعة حفل الزفاف من المعازيم. وهذا ما جعل الجمهور يصف تصرفات شمس بأنها محاولة منها لإثارة الجدل وأن يطفو اسمها على سطح التريند.